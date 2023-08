Dolar Bergerak Datar Usai Rilis Data AS Beragam

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) bergerak hampir datar Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor menunggu laporan situasi ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB).Mengutip Xinhua, Jumat, 4 Agustus 2023, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, menyentuh level tertinggi dalam hampir sebulan di atas 102,80 di sesi Eropa sebelum mundur ke area 102,50, dan turun 0,04 persen menjadi 102,5432 di akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0944 dolar AS dari 1,0943 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2701 dolar AS dari 1,2721 dolar. Dolar AS dibeli 142,7030 yen Jepang, lebih rendah dari 143,2550 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah aplikasi tunjangan pengangguran awal meningkat menjadi 227 ribu dalam pekan yang berakhir 29 Juli, naik 6.000 dari minggu sebelumnya. Laporan data pekerjaan yang lebih komprehensif akan dirilis Jumat waktu setempat.