Dolar AS Ambles Gara-gara Angka Pengangguran AS Melejit

(HUS)

New York: Dolar jatuh pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah laporan penggajian nonpertanian (NFP) AS untuk Oktober menunjukkan negara itu menciptakan lebih banyak pekerjaan baru dari yang diperkirakan, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan dengan tingkat pengangguran lebih tinggi dan inflasi upah lebih rendah.Greenback awalnya naik segera setelah data dirilis, tetapi jatuh karena pelaku pasar mencerna laporan pekerjaan, mencatat data tidak semuanya positif dan mendukung pandangan Federal Reserve (Fed) dapat memperlambat laju kenaikan suku bunga di waktu mendatang.NFP AS meningkat 261 ribu bulan lalu, data menunjukkan pada Jumat, 4 November 2022. Data untuk September direvisi lebih tinggi menjadi menunjukkan 315 ribu pekerjaan ditambahkan, bukan 263 ribu seperti yang dilaporkan sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan 200 ribu pekerjaan, dengan perkiraan mulai dari 120 ribu hingga 300 ribu.Namun, tingkat pengangguran naik menjadi 3,7 persen dari 3,5 persen pada September. Penghasilan per jam rata-rata meningkat 0,4 persen setelah naik 0,3 persen pada September, tetapi kenaikan upah melambat menjadi 4,7 persen tahun-ke-tahun pada Oktober setelah naik 5,0 persen pada September.Fed fund berjangka pada Jumat, 4 November 2022, memperkirakan peluang 52,5 persen untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin bulan depan, dan probabilitas 47,5 persen untuk kenaikan 50 basis poin. Peluang kenaikan 75 basis poin mencapai 64 persen segera setelah data penggajian dirilis.Suku bunga terminal The Fed, atau tingkat di mana suku bunga akan mencapai puncaknya, turun menjadi 5,09 persen pada Jumat, 4 November 2022 sore, dari sekitar 5,2 persen tepat sebelum data."Meskipun laporan hari ini secara keseluruhan cukup beragam, kami tidak melihat bagaimana Fed dapat melihat data ini dan berpikir bahwa mereka membuat kemajuan yang berarti untuk mengendalikan inflasi," kata Ekonom Pasar Uang Jefferies, Thomas Simons, di New York."Pertumbuhan penggajian melambat dan pertumbuhan upah melambat, tetapi tidak ada yang melambat cukup cepat. Data hari ini meninggalkan kemungkinan kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi untuk pertemuan FOMC Desember, meskipun jelas kami memiliki beberapa rilis data penting lainnya antara sekarang dan nanti."Meskipun data pekerjaan kuat, pejabat The Fed mengatakan kenaikan suku bunga yang lebih kecil masih dipertimbangkan untuk pertemuan kebijakan Desember.Angka pekerjaan menunjukkan 'pasar tenaga kerja tetap ketat'. Presiden The Fed Richmond Thomas Barkin menyatakan tetap siap untuk bertindak 'dengan sengaja' pada laju kenaikan suku bunga di waktu mendatang bahkan saat dia tetap berpikiran terbuka tentang hasil pertemuan kebijakan berikutnya pada Desember.Dolar turun 1,1 persen terhadap yen menjadi 146,65 per yen, membukukan kerugian untuk minggu ketiga berturut-turut. Euro, di sisi lain, naik 2,2 persen menjadi 0,9960 per USD. Indeks dolar, ukuran nilai greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,9 persen menjadi 110,77, di jalur persentase kerugian satu hari terbesar sejak November 2015.Spekulan mengurangi taruhan net long mereka pada dolar AS menjadi USD3,08 miliar untuk pekan yang berakhir 1 November, dibandingkan dengan posisi net long USD10,21 miliar minggu lalu, menurut data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.Mata uang AS menguat pada Rabu, 2 November 2022 dan Kamis, 3 November 2022, setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral dapat terus menaikkan suku bunga jika inflasi tidak melambat , menyebabkan pasar memperkirakan di puncak yang lebih tinggi untuk suku bunga AS.