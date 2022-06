Dolar AS Perkasa saat Euro Melempem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Washington: Dolar AS menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Pelaku pasar melarikan diri dari aset-aset berisiko beralih ke mata uang safe-haven di tengah kekhawatiran atas pertumbuhan global , sementara euro turun karena pasar mengelola ekspektasi kenaikan suku bunga ECB.Mengutip Antara, Rabu, 29 Juni 2022, euro tersendat setelah Presiden bank sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde tidak memberikan wawasan baru tentang prospek kebijakan bank sentral. ECB secara luas diperkirakan mengikuti rekan-rekan globalnya dengan menaikkan suku bunga pada Juli untuk mencoba mengendalikan inflasi yang melonjak.Euro bertahan di bawah 1,06 dolar setelah Lagarde mengatakan bank sentral akan bergerak secara bertahap tetapi dengan opsi untuk bertindak tegas pada setiap penurunan inflasi jangka menengah, terutama jika ada tanda-tanda penurunan ekspektasi inflasi. Euro terakhir melemah 0,6 persen menjadi 1,052 dolar."ECB berada di tempat yang sulit karena diperkirakan akan melihat perlambatan yang lebih signifikan daripada banyak rekan-rekannya," kata Ahli Strategi Senior Valas TD Securities Mazen Issa, di New York."Ada batasan yang melekat pada seberapa banyak yang akan dapat dilakukan ECB, terutama dalam arti relatif, katakanlah, The Fed," tambah Issa, menunjuk pada invasi Rusia ke Ukraina dan risiko fragmentasi di zona euro.Pasar uang memperkirakan sekitar 238 basis poin (bps) kenaikan suku bunga kumulatif pada pertengahan 2023 dibandingkan dengan sekitar 280 basis poin yang mereka antisipasi dua minggu lalu. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya mencapai tertinggi dua dekade di 105,79 bulan ini, terakhir naik 0,51 persen pada 104,490."Jika ada tema keseluruhan, dolar masih lebih kuat selama periode ketidakpastian ini dan saya memperkirakan ketidakpastian akan berlanjut setidaknya selama musim panas sampai kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang seperti apa inflasi itu," kata Ahli Strategi Makro Global Senior State Street Marvin Loh.Presiden Bank Federal Reserve New York John Williams mengatakan suku bunga pasti diperlukan antara 3,0 persen dan 3,5 persen pada akhir tahun ini, tetapi dia tidak mengantisipasi resesi AS. Di tempat lain, yuan di pasar luar negeri bergerak lebih tinggi setelah negara itu mengurangi karantina terkait pandemi covid-19 untuk pelancong internasional.