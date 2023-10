Potensi pengangguran dan melambatnya ekonomi



New York: Bursa saham Paman Sam dalam tren positif lagi. Indeks komposit saham unggulan kompak menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Kenaikan Wall Street karena adanya keyakinan The Fed sudah berada dalam titik puncak suku bunga.Melansir CNBC International, Kamis, 12 Oktober 2023, indeks komposit Nasdaq naik 0,71 persen dengan berada pada 13.659. Indeks komposit S&P 500 naik 0,43 persen dengan berada pada level 4376. Kemudian Indeks komposit Dow Jones Industrial Average naik 0,19 persen.Saham-saham yang menguat adalah Catalent Inc, Amgen Inc, Seagate Technology, Adobe Inc, Warner Bros Discovery, Boeing Co, dan Intel Corp. Kemudian saham yang melemah adalah Chevron Corp, Procter and Gamble, Verizon Communication, Zoom Video, Insulet Corp.Sejumlah pejabat bank sentral, termasuk Wakil Ketua Philip Jefferson, Gubernur Christopher Waller dan Presiden regional Raphael Bostic dari Atlanta, Lorie Logan dari Dallas dan Mary Daly dari San Francisco, telah mengindikasikan pengetatan kondisi keuangan dapat meniadakan perlunya kenaikan lebih lanjut. Dari kelompok tersebut, Logan, Waller dan Jefferson memiliki suara di Federal Open Market Committee (FOMC) tahun ini.Risalah tersebut mencatat bahwa sebagian besar anggota FOMC melihat risiko kenaikan harga, bersamaan dengan potensi pertumbuhan yang lebih lambat dan tingginya pengangguran.Risalah tersebut menyatakan konsumen terus melakukan pembelanjaan, meskipun para pejabat khawatir tentang dampak dari kondisi kredit yang lebih ketat, berkurangnya stimulus fiskal dan dimulainya kembali pembayaran pinjaman mahasiswa.“Banyak peserta mengatakan keuangan beberapa rumah tangga berada di bawah tekanan di tengah tingginya inflasi dan menurunnya tabungan, serta adanya peningkatan ketergantungan pada kredit untuk membiayai pengeluaran,” kata notulen tersebut.“Dalam pandangan kami, The Fed terlambat menyatukan gagasan dengan persamaan terendah bahwa kenaikan imbal hasil berarti saat ini tidak ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga lagi,” tulis Kepala Kebijakan Global dan Strategi Bank Sentral di Evercore ISI Krishna Guha.