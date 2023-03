Bank Terbesar di Amerika Tumbang! Ditutup Regulator

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

San Francisco: Silicon Valley Bank (SVB), bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat, ditutup oleh regulator pada Jumat waktu setempat.Memo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS yang dirilis Jumat mengatakan Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California menutup bank setelah sahamnya jeblok. Operasi bank akan dilanjutkan pada Senin di bawah tanggung jawab FDIC."Semua deposan yang diasuransikan akan memiliki akses penuh ke simpanan yang diasuransikan paling lambat Senin pagi, dan cek resmi akan terus dikliring," kata FDIC, dilansir Xinhua, Minggu, 12 Maret 2023.Asuransi simpanan, sesuai definisi FDIC, berarti simpanan diasuransikan hingga USD250 ribu per deposan, per bank yang diasuransikan FDIC, per kategori kepemilikan.Pergerakan itu terjadi setelah bank yang berkantor pusat di Santa Clara mengumumkan mereka kehilangan USD1,8 miliar dalam penjualan treasury AS dan sekuritas berbasis hipotek yang telah diinvestasikan, karena kenaikan suku bunga. Bank juga menghadapi simpanan yang menyusut karena industri teknologi sedang berjuang.Kepanikan pun terjadi, menyebabkan harga saham merosot tajam dan memicu pelarian bank berusia 40 tahun yang memiliki aset USD210 miliar. Kegagalan SVB adalah kegagalan bank terbesar sejak runtuhnya asosiasi simpan pinjam AS Washington Mutual pada 2008, The Associated Press melaporkan.Lebih dari separuh pinjaman bank saat ini masuk ke modal ventura besar dan perusahaan ekuitas swasta, sementara seperempat lainnya masuk ke perusahaan teknologi dan ilmu hayati. Bank tersebut diperkirakan memiliki 6.500 karyawan, menurut surat kabar online AS TechCrunch.