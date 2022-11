Dolar AS Merosot, Dongkrak Keuntungan Emas Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Memperpanjang keuntungan akhir pekan lalu dan bertahan di atas level psikologis USD1.650 karena greenback melemah. Melansir Antara, Selasa, 8 November 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD3,9 atau 0,23 persen menjadi USD1.680,5 per ounce, setelah diperdagangkan berkisar di tertinggi sesi USD1.685,6 dan terendah USD1.670.Emas berjangka melonjak USS45,7 atau 2,8 persen menjadi USD1.676,60 pada Jumat, 4 November 2022, setelah jatuh USD19,1 atau 1,16 persen menjadi USD1.630,9 pada Kamis, 3 November 2022, dan naik tipis USD0,3 atau atau 0,02 persen menjadi USD1.650,00 dolar AS pada Rabu, 2 November 2022. Dolar AS melemah terhadap mata uang utama rivalnya pada Senin, 7 November 2022, karena sentimen risiko meningkat sehingga menekan permintaan untuk mata uang safe-haven. Greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,68 persen menjadi 110,1190.Meski demikian, harga emas diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan mendatang, mengingat Federal Reserve mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi. Pembacaan angka pekerjaan yang kuat minggu lalu memberi bank sentral lebih banyak ruang untuk menaikkan suku bunga.Fokus minggu ini adalah laporan Departemen Tenaga Kerja AS tentang indeks harga konsumen AS, barometer inflasi untuk Oktober pada Kamis, 10 November 2022, yang diperkirakan akan menunjukkan bahwa tekanan harga tetap berada di dekat level tertinggi 40 tahun. Data seperti itu kemungkinan akan mengundang lebih banyak gerakan hawkish dari The Fed.Sementara untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 13,5 sen atau 0,65 persen, menjadi USD20,919 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD28,9 atau 3,01 persen, menjadi USD989,4 per ounce.