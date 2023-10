Kenali Produk NFT dan Prospek Cuan Didalamnya

Advertisement

Jakarta: Perkembangan aset kripto beririsan dengan Non Fungible Token (NFT) yang kerap digunakan para pesohor. Tak jarang NFT ini dijadikan alat untuk investasi.Berdasarkan penggunaanya dikutip dari berbagai sumber, NFT adalah jenis aset digital yang berasal dari karya seni visual hingga makanan dan tweet yang tak umum. Bahkan tweet pertama kali Jack Dorsey sempat dihargai mahal di NFT.Tak heran jika NFT digadang-gadang menyebabkan efek fenomena tulip mania di kalangan para investor muda. Fenomena tulis mania terjadi ketika bunga tulip yang sempat menjadi komoditi investasi jatuh harganya ketika sedang ramai peminatnya.Data firma analitik kripto, Nansen, menunjukkan volume perdagangan NFT masih meningkat lebih dari dua kali lipat.Volume perdagangan tercatat lebih dari 2,83 juta ETH atau setara USD4,54 miliar pada kuartal I-2023. Pasar NFT mentransaksikan lebih dari 1,5 juta ETH atau bernilai lebih dari USD1,97 miliar pada kuartal IV-2023.Kemudian apa yang dimaksud dengan NFT? Melansir laman Forbes, NFT adalah sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, item dalam game, hingga video pendek.NFT kerap dibeli dan dijual secara online dengan aset kripto. NFT pada umumnya dikodekan menggunakan software dasar yang serupa dengan aset kripto lainnya. NFT yang sudah muncul dari 2014 semakin terkenal karena mereka dianggap sebagai metode yang praktis untuk membeli dan menjual karya seni digital.NFT juga umumnya dinilai sebagai salah satu dari proses transaksi yang sangat terbatas dan memiliki kode pengenal yang unik. NFT memungkinkan pembeli untuk memiliki item aslinya. Tidak hanya itu, NFT juga berisi otentikasi bawaan, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan.Perkembangan NFT di indonesia terjadi pada masa pandemi covid-19. Ketika aset digital menjadi tren bermunculan toko NFT seperti Enevti, Baliola, Paras.id, Tokomall, dan Kolektibel. Mereka berusaha menjual NFT produk indonesia kepada investor.Beberapa NFT asal Indonesia yang populer adalah Karafuru dengan 44.574 ETH. Proyek hasil kolaborasi antara Museum of Toys dan artis WD Willy tersebut juga berhasil memikat para kolektor internasional.Selain itu NFT lokal lain yang terkenal adalah Mindblowon Universe dengan 4.546 ETH. Mind Blowon merupakan koleksi NFT bikinan kreator komik Tahilalats. Total ada 6.969 aset yang membentuk koleksi NFT Mindblowon.NFT yang sempat menjadi pembicaraan adalah Ghozali Everyday dengan 403 ETH. Ghozali Everyday merupakan NFT dengan bentuk koleksi swafoto seorang pemuda tak dikenal selama bertahun-tahun.NFT termahal dunia per 2023 adalah The Merge karya Pak. NFT ini dibanderol dengan harga USD91,8 juta dengan asumsi kurs Rp15.400 maka nilainya sebesar Rp1,4 triliun.The Merge adalah NFT yang terdiri dari 3 lingkaran besar berwarna putih dengan background berwarna hitam gelap. Semakin banyak pembeli NFT tersebut, maka semakin bertambah pula lingkaran tersebut. The Merge terjual di platform Nifty Gateway kepada lebih dari 28 ribu kolektor.Bermain game juga bisa menggunakan NFT sebagai alat pembayaran. Ada beberapa game menarik yang menggunakan NFT seperti Axie dan Soare.Axie Infinity adalah permainan berbasis blockchain dengan genre battle yang terinspirasi dari game populer Pokemon dan Tamagotchi.Menjadi salah satu game NFT terpopuler di 2023 hingga saat ini, Pemain Axie Infinity bisa memelihara, dan memperdagangkan hewan peliharaan digital yang disebut Axies.Cara memainkannya dengan mengunduh dan menginstal game tersebut melalui website resmi Axie Infinity untuk dimainkan di Android, iOS, maupun PC. Pemain juga dapat memperjualbelikan Axies di marketplace NFT Ethereum, di mana harga Axies tergantung pada kelangkaan dan keunikan jenisnya.Sorare adalah permainan kartu fantasy football, dan kamu bisa membuat lineup pemain sendiri hingga menyusun strategi. Pemain bisa bertanding dengan manajer lainnya di turnamen mingguan menggunakan kartu yang mewakili pemain sepak bola profesional.Poin yang kamu dapatkan akan dihitung dari performa pemain yang kamu miliki dan real-life events yang terjadi dalam game. Kartu para pemain terbagi menjadi 4 kategori yaitu limited, rare, super rare, dan unique. Oh iya, kartu-kartu NFT ini bisa ditukar atau dijual kepada pemain lainnya di marketplace NFT.