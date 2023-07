Dolar AS Anjlok, Emas Dunia Perkasa

Baca juga: Dolar Tak Lagi Perkasa Gegara Data Ini

(ANN)

Chicago: Harga emas berbalik menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) karena dolar Amerika Serikat (AS) melemah menyusul keputusan Bank Sentral Jepang terhadap kebijakan moneternya dan data inflasi AS yang menunjukkan perlambatan.Melansir Xinhua, Sabtu, 29 Juli 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange melonjak USD14,70 atau 0,75 persen menjadi USD1.960,40 per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.962,20 dan terendah USD1.944,20.Dolar AS melemah setelah data menunjukkan inflasi tahunan AS pada Juni naik pada laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun. Hal itu dapat mendorong Federal Reserve lebih dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,1 persen menjadi 101,65. Sementara yen Jepang menguat menjadi 140,96 terhadap dolar AS.Inflasi tahunan AS pada Juni meningkat dengan jumlah terkecil dalam lebih dari dua tahun, dengan tekanan harga yang mendasari moderat.Jika tren berlanjut, itu bisa mendorong Federal Reserve lebih dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunga tercepat sejak 1980-an.Tingkat inflasi inti, yang mengabaikan harga makanan dan energi yang bergejolak, naik 4,1 persen dalam 12 bulan terakhir hingga Juni, turun tajam dari kenaikan 4,6 persen pada Mei, tetapi itu masih menempatkannya pada level terendah lebih dari dua tahun. Namun, itu masih jauh di atas target Fed 2,0 persen."Fokusnya kembali pada pertumbuhan dan berapa banyak pertumbuhan yang dapat dipertahankan ekonomi AS tanpa inflasi yang berdetak lebih tinggi lagi," kata Kepala Analis Mata Uang ForexLive Toronto, Adam Button.