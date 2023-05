Faktor Ini Buat Harga Minyak Dunia Menyusut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal itu setelah data ekonomi AS yang solid mendorong dolar mencapai level tertinggi dua bulan di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve AS dapat menaikkan suku bunga lagi pada Juni.Mengutip Antara, Jumat, 19 Mei 2023, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni kehilangan USD0,97 atau 1,33 persen, menjadi USD71,86 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli tergelincir USD1,10 atau 1,43 persen menjadi USD75,86 per barel di London ICE Futures Exchange.Dolar AS naik ke level tertinggi sejak 17 Maret terhadap sekeranjang mata uang didorong data yang menunjukkan klaim pengangguran awal yang lebih rendah dari perkiraan dan optimisme tentang kemungkinan kesepakatan plafon utang.Dolar yang lebih kuat dapat membebani permintaan minyak karena membuat bahan bakar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Meningkatnya kemungkinan kenaikan suku bunga lainnya oleh Federal Reserve pada Juni juga meredam sentimen pasar dan prospek permintaan minyak.