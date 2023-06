Dolar AS Perkasa di Tengah Sentimen Konsumen yang Menguat

Ekspektasi inflasi turun tajam

(HUS)

New York: Dolar AS melepaskan kerugian awal dan sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena sentimen konsumen AS yang lebih kuat pada Juni.Dikutip Xinhua, Sabtu, 17 Juni 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, terkerek 0,14 persen menjadi 102,2536 pada akhir perdagangan.Adapun, survei konsumen yang dirilis oleh University of Michigan menunjukkan kepercayaan konsumen AS menguat menjadi 63,9 pada Juni, melampaui ekspektasi 60 dan pembacaan sebelumnya 59,2. Selain itu, indeks kondisi saat ini untuk Juni naik dari pembacaan sebelumnya 64,9 menjadi 68, melebihi ekspektasi 65,5.Indeks ekspektasi konsumen untuk Juni meningkat dari pembacaan sebelumnya 55,4 menjadi 61,3, Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang nilai ekspektasi yang hanya 56,5.Indeks dolar AS sempat mengalami penurunan meski hanya sesaat, sebelum kemudian rebound. Ini terjadi karena laporan tersebut mengindikasikan konsumen memperkirakan inflasi akan terus menurun secara signifikan.Ekspektasi inflasi satu tahun konsumen untuk Juni turun tajam dari pembacaan sebelumnya sebesar 4,2 persen menjadi 3,3 persen. Sementara ekspektasi inflasi jangka menengah panjang juga terus menurun menjadi 3,0 persen dari pembacaan sebelumnya sebesar 3,1 persen.Di sisi lain, indeks MSCI Seluruh-Dunia naik 0,3 persen, di sekitar level tertinggi sejak pertengahan April 2022, seiring dengan berakhirnya pertemuan bank-bank sentral utama.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0942 dari USD1,0950 pada sesi sebelumnya. Sedangkan pound Inggris naik menjadi USD1,2831 dari USD1,2781 pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 141,8160 yen Jepang, lebih tinggi dari 140,3150 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8937 franc Swiss dari 0,8913 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3183 dolar Kanada dari 1,3211 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,6299 krona Swedia dari 10,5898 krona Swedia.