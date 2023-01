Potensi Dapat Investasi USD3,5 Triliun, Biden Pede Ekonomi AS Bisa Keluar dari Krisis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Joe Biden mengatakan ekonomi AS melihat titik yang benar-benar cerah setelah beberapa tahun yang sulit, dan menuju ke 'dataran tinggi baru', istilah untuk pertumbuhan yang stabil dan lebih lambat yang diperkirakan pejabat Gedung Putih ke depan.Di sisi lain, investor, ekonom, dan beberapa CEO baru-baru ini memperingatkan resesi AS akan terjadi pada 2023. Namun, pemerintahan Biden menganggapnya tidak mungkin, sebagian karena pengeluaran federal.Mengutip Antara, Jumat, 6 Januari 2023, Biden mengatakan kepada anggota Kabinetnya bahwa dia melihat investasi publik dan swasta sebesar USD3,5 triliun di bidang manufaktur dan teknologi selama dekade berikutnya. Kondisi ini menurutnya bisa memperkuat ekonomi AS dan meningkatkan prospek perusahaan dan pekerja Amerika."Ini bukan tentang mencapai titik datar. Ini tentang menuju dataran tinggi yang sama sekali baru," kata presiden dari Partai Demokrat itu. "Kami satu-satunya negara di dunia yang keluar dari krisis lebih kuat dari yang kami alami."Biden mengutip data baru-baru ini yang menunjukkan penurunan inflasi, pertumbuhan yang solid, dan pasar tenaga kerja yang tangguh, tetapi mengatakan akan sangat penting untuk mengimplementasikan ratusan miliar dolar dalam pengeluaran federal yang terkandung dalam tiga undang-undang utama yang disahkan tahun lalu. Ekonomi AS diperkirakan akan tumbuh 3,8 persen pada kuartal keempat 2022, menurut model Fed Atlanta. Sedangkan Indeks Harga Konsumen naik 0,1 persen pada November."Itu tidak berarti semuanya berakhir. Itu berarti kita memulai dengan awal yang sangat baik," katanya. "Saya hanya tidak ingin membuat kita tertipu dengan berpikir bahwa kita bisa berhenti menginjak pedal gas."Biden tidak sendirian dalam optimismenya. Amerika Serikat dapat menghindari kontraksi langsung yang dapat memukul sepertiga ekonomi dunia, kata Kristalina Georgieva, ketua Dana Moneter Internasional (IMF).Pemimpin Federal Reserve St Louis James Bullard mengatakan risiko resesi AS telah turun dalam beberapa pekan terakhir. Namun, jika AS menghindari resesi, kemungkinan besar selisihnya akan tipis. Federal Reserve memprediksi pertumbuhan 0,5 persen pada 2023, misalnya.Berbicara kepada anggota Kabinet, Biden juga memuji rencana Komisi Perdagangan Federal AS, yang memberlakukan undang-undang antitrust, untuk melarang perusahaan mewajibkan pekerja menandatangani noncompete dan beberapa perjanjian pembayaran pelatihan yang mencegah pekerja pergi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik."Intinya adalah, saya yakin visi ekonomi kami berhasil, dan kami sedang dalam proses mengimplementasikan bagian pertama yang telah kami selesaikan dan kami akan melanjutkan," katanya.Komentar optimistis Biden datang ketika indeks utama Wall Street ditutup lebih dari 1,0 persen lebih rendah, dengan bukti pasar tenaga kerja yang ketat menggerogoti harapan investor Federal Reserve dapat segera menghentikan siklus kenaikan suku bunga.