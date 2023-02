Makin Panas Nih! Joe Biden Berencana Larang Investasi AS ke Perusahaan Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Joe Biden berencana untuk langsung melarang investasi perusahaan AS di beberapa perusahaan teknologi Tiongkok dan meningkatkan pengawasan terhadap yang lainnya. Hal ini sebagai bagian dari rencananya untuk mengawasi dana miliaran yang telah dikucurkan perusahaan Amerika ke sektor-sektor Tiongkok yang sensitif."Larangan itu diharapkan berlaku untuk beberapa investasi yang terkait dengan produksi chip," kata dua sumber dikutip dari Channel News Asia, Senin, 13 Februari 2023.Aturan yang akan datang kemungkinan akan melacak pembatasan baru yang diberlakukan AS pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI) Amerika, alat pembuat chip, dan superkomputer, di antara teknologi lainnya, ke Tiongkok pada Oktober.Rencana tersebut akan dituangkan dalam perintah eksekutif yang diharapkan akan diumumkan oleh Gedung Putih dalam beberapa bulan mendatang.Investor Tiongkok di Washington menyalahkan investor Amerika karena mentransfer modal dan pengetahuan berharga ke perusahaan teknologi Tiongkok yang dapat membantu memajukan kemampuan militer Beijing. Gedung Putih menolak berkomentar."Tidak ada pembatasan atau represi yang dapat menghentikan laju perkembangan ilmiah dan teknologi Tiongkok," kata Juru Bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dalam sebuah pernyataan.Hubungan dengan Tiongkok memburuk setelah salah satu balon pengawasannya terlihat di Amerika Serikat, mendorong pengamat untuk mengantisipasi hukuman dari Washington terhadap Beijing dalam jangka pendek.Pemerintahan Biden akan memberi industri kesempatan untuk mempertimbangkan aturan yang diusulkan sebelum rencana itu berlaku.Ini juga menggambarkan keinginan pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang investasi AS di perusahaan rintisan teknologi Tiongkok.Sebuah laporan oleh think tank Universitas Georgetown awal bulan ini menunjukkan investor AS termasuk unit investasi pembuat chip Intel Corp dan Qualcomm Inc menyumbang hampir seperlima dari investasi di perusahaan AI Tiongkok dari 2015 hingga 2021, transaksi senilai USD40,2 miliar.Penasihat keamanan nasional Jake Sullivan pertama kali menandai masalah ini pada Juli 2021 ketika dia mengatakan aliran investasi AS ke teknologi Tiongkok dapat membahayakan keamanan nasional dan merusak kontrol ekspor.Upaya untuk memasukkan rencana penyaringan investasi sebagai undang-undang gagal tahun lalu di Kongres. Namun, RUU pengeluaran yang ditandatangani menjadi undang-undang pada Desember memberi Departemen Keuangan dan Perdagangan AS masing-masing USD10 juta untuk mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk menerapkan program guna mengatasi ancaman keamanan nasional dari investasi di sektor-sektor tertentu.