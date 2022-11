Harga Minyak Dunia Naik karena Gangguan Pipa di Druzhba

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Setelah diberitakan pasokan minyak ke Hongaria melalui pipa minyak Druzhba telah dihentikan sementara karena penurunan tekanan.Melansir Antara, Rabu, 16 November 2022, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari terangkat 72 sen menjadi USD93,86 per barel, setelah jatuh USD2,85 pada Senin, 14 November 2022.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat USD1,05 menjadi USD86,92 per barel.Dijelaskan beberapa pihak faktor peningkatan harga minyak bermacam-macam untuk saat ini. Seperti larangan Uni Eropa untuk minyak mentah Rusia yang dikirim melalui laut, akan dimulai pada 5 Desember. Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan akibat dari pelarangan ini 1,1 juta barel per hari harus diganti."Ketika Anda melihat apa yang kami lihat dari IEA tentang persediaan minyak global, itu seharusnya sangat bullish," kata Analis Phil Flynn di Price Futures Group.Selain itu, peningkatan harga minyak juga disebabkan oleh harga produsen AS meningkat lebih rendah dari yang diperkirakan pada Oktober. Hal itu didorong oleh inflasi mulai mereda, yang dapat memungkinkan Federal Reserve untuk memperlambat kenaikan suku bunga yang agresif.IEA memperkirakan prospek ekonomi yang suram akan menempatkan penggunaan minyak global pada jalur untuk berkontraksi hampir seperempat juta barel per hari pada kuartal keempat 2022 tahun ke tahun, dengan pertumbuhan permintaan melambat menjadi 1,6 juta barel per hari pada 2023 dari 2,1 juta barel per hari tahun ini.Dalam pasokan AS, stok minyak mentah diperkirakan turun sekitar 300 ribu barel dalam sepekan hingga 11 November.Sementara itu, kasus covid-19 Tiongkok meningkat lebih lanjut, termasuk di ibu kota Beijing, dan pertumbuhan produksi pabrik negara tersebut melambat.