Harga Emas Dunia Kembali Berkilau

Chicago: Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menghentikan penurunan tiga sesi berturut-turut dan berhasil menembus di atas level support USD1.650 per ounce. Kenaikan harga emas ditopang oleh dolar yang lebih lemah dan penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS.Dikutip dari Antara, Selasa, 18 Oktober 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, terangkat USD15,10 atau 0,92 persen, menjadi USD1.664 per ounce, setelah mencapai terendah sesi di USD1.649 dan tertinggi sesi USD1.674,30.Dolar AS melemah pada perdagangan Senin, 17 Oktober 2022, di tengah momentum penguatan poundsterling Inggris, dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tergelincir 1,13 persen menjadi 112.0320. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga mendukung emas.Harga emas menemukan dukungan tambahan karena The Fed New York melaporkan indeks kondisi bisnis Empire State, ukuran aktivitas manufaktur di negara bagian New York, turun 7,6 poin menjadi negatif 9,1 pada Oktober. Ini adalah pembacaan negatif ketiga berturut-turut.Namun emas masih tetap berada di bawah tekanan karena pasar mengkhawatirkan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve (Fed). Pasar memperkirakan peluang hampir 100 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk bulan ketiga berturut-turut pada November.Kenaikan tersebut akan menempatkan suku bunga AS di sekitar empat persen, level tertinggi sejak akhir 2007. Tren ini juga sebagian besar melemahkan daya tarik safe haven logam kuning, meskipun prospek ekonomi global terus memburuk.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 64,8 sen atau 3,59 persen, menjadi USD18.719 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD18,70 atau 2,09 persen menjadi USD913,6 per ounce.