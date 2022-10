Kenaikan Dolar AS Buat Emas Kembali Memudar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas dunia kembali tergerus pada perdagangan akhir pekan, Jumat 15 Oktober 2022. Harga emas dunia terkoreksi setelah imbal hasil treasury AS 10 tahun dan Indeks dolar AS kembali alami kenaikan.Dikutip dari Investing, Sabtu, 15 Oktober 2022, harga emas acuan XAU/USD berada pada level USD 1.643 per ounce atau melemah 22,36 poin atau 1,34 persen. Dalam setahun harga emas sudah anjlok sebesar 6,95 persen.Imbal hasil Treasury AS 10-tahun melintasi di atas 4 persen pada hari Jumat, sementara indeks dolar AS mendekati tertinggi 20-tahun setelah data makro minggu ini memperkuat pandangan tentang kenaikan suku bunga."Ini semakin berbahaya untuk emas. Pasar tidak menunjukkan kelegaan dengan penguatan dolar. Apa yang membuat ini begitu sulit adalah melihat yen Jepang pada level yang lebih rendah dari krisis Asia dan pound Inggris di tengah menghadapi risiko stabilitas keuangan pasar," ujar Analis pasar senior OANDA Edward Moya dikutip dari Kitco News.Menurut CME FedWatch Tool, ada peluang 99,7 persen untuk kenaikan 75 basis poin lagi di bulan November, peluang 74 persen untuk kenaikan tambahan 50 basis poin di bulan Desember, dan mungkin serangkaian kenaikan suku bunga yang lebih kecil di Februari. dan Maret.Kepala strategi komoditas global TD Securities Bart Melek menjelaskan tindakan Fed yang lebih agresif akan menjelaskan lebih banyak volatilitas untuk emas di masa mendatang."The Fed harus memberi kesan bahwa ia bersedia melakukan apa pun yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi. Melihat kurva ke depan, pasar sedang harga hampir 5 persen pada Maret," kata Melek.Dia menegaskan level support berikutnya untuk emas adalah USD1.615, diikuti oleh USD1.580 per ounce. Emas tidak menghabiskan banyak waktu di bawah USD1.600 per ounce sejak 2019, yang membuat beberapa analis khawatir tentang seberapa rendah emas bisa jatuh jika menembus di bawah level itu.