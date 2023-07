Masih Tunggu Rapat The Fed, Harga Emas Naik 0,09%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas naik pada pembukaan hari ini. Harga emas berusaha menguat meskipun sempat anjlok di bawah level USD1.900 per ounce.Dikutip dari Investing.com, Kamis, 6 Juli 2023, harga emas acuan XAU/USD naik 0,09 persen atau 1,72 bps ke level USD1.916 per ounce. Harga emas bergerak dalam rentang USD1.915 hingga USD1.918. Harga emas dunia sudah naik 6,34 persen setahun.Logam mulia mengalami pemulihan kecil selama tiga sesi terakhir, setelah anjlok di bawah level support USD1.900 per ounce minggu lalu. Kekhawatiran akan kenaikan suku bunga AS adalah sumber tekanan terbesar harga emas.Fokus saat ini tertuju pada risalah rapat Fed Juni, untuk mencari petunjuk lebih lanjut mengenai arah suku bunga AS. Meskipun bank sentral telah mempertahankan suku bunga bulan lalu, bank sentral AS juga mengisyaratkan setidaknya ada dua kali kenaikan lagi tahun ini, mengingat inflasi masih tetap tinggi.Ketua Fed Jerome Powell juga menegaskan hal tersebut dalam serangkaian kesaksian dan pidato selama dua minggu terakhir.Pasar memperkirakan dengan kemungkinan 88 persen lebih tinggi bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin di Juli. Sementara data terbaru menunjukkan inflasi AS secara keseluruhan menurun, inflasi inti masih tetap tinggi dan jauh diatas kisaran target Fed.Tren ini menyiratkan ada lebih banyak tekanan pada emas dalam beberapa bulan mendatang, kendati ekspektasi potensi resesi AS juga telah mendorong beberapa permintaan safe haven untuk logam mulia.