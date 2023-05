Pasar Menanti Hasil Keputusan Plafon Utang AS, Harga Minyak Dunia Naik!

Wall Street variatif





New York: Harga minyak mentah berjangka mengalami sedikit kenaikan pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Penguatan terjadi karena pelaku pasar menunggu berita tentang negosiasi batas utang di Amerika Serikat (AS) Mengutip Xinhua, Selasa, 23 Mei 2023, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni naik USD0,44 atau 0,61 persen menjadi USD71,99 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD0,41 atau 0,54 persen menjadi USD75,99 per barel di London ICE Futures Exchange.Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan mengadakan pertemuan tatap muka pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dalam upaya untuk mencegah gagal bayar pemerintah atas kewajiban utangnya paling cepat 1 Juni."Minyak WTI kembali bangkit dari sesi terendah karena para pedagang bertaruh bahwa dimulainya kembali negosiasi plafon utang akan memberikan dukungan untuk aset berisiko," kata Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor menunggu negosiasi plafon utang penting antara Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Kongres.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 140,05 poin atau 0,42 persen menjadi 33.286,58. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 0,65 poin atau 0,02 persen menjadi 4.192,63. Indeks Komposit Nasdaq naik 62,88 poin atau 0,50 persen menjadi 12.720,78.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan layanan komunikasi dan real estat memimpin kenaikan dengan naik masing-masing 1,17 persen dan 0,67 persen. Sementara itu, bahan pokok dan material konsumen memimpin penurunan, masing-masing turun 1,47 persen dan 0,55 persen, dan sektor industri ditutup datar.