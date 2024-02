Harga Minyak Dunia Ngasih Diskon Lumayan, Gara-gara Kebanyakan Stok!

Baca juga: Harga Minyak Dunia Beragam di Tengah Tekanan Kebijakan Suku Bunga Fed

Upaya gencatan senjata

(HUS)

Houston: Minyak mentah berjangka turun pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), melepaskan keuntungan dari sesi sebelumnya karena stok melonjak di Amerika Serikat (AS) sementara permintaan turun.Mengutip Oilprice.com, Kamis, 15 Februari 2024, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Maret 2024 turun USD1,23 atau 1,58 persen menjadi USD76,64 per barel.Sementara harga minyak mentah Brent untuk kontrak April 2024 diselesaikan pada USD81,60 per barel atau mengalami penurunan sebanyak USD1,17 atau 1,41 persen.Langkah ini dilakukan setelah persediaan minyak mentah komersial di AS melonjak 12 juta barel pada pekan lalu, menurut Badan Informasi Energi (EIA). Permintaan minyak yang diukur berdasarkan produk jadi yang dipasok ke pasar turun sebesar 973 ribu barel per hari pada periode yang sama.Harga minyak naik satu persen di awal sesi perdagangan setelah Israel melancarkan serangan udara di Lebanon sebagai reaksi terhadap penembakan roket ke Israel utara yang menewaskan satu orang dan melukai sedikitnya tujuh lainnya.Direktur CIA William Burns berada di Kairo untuk memfasilitasi negosiasi yang melibatkan Israel, Hamas, Qatar, dan Mesir yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata dalam pertempuran dengan imbalan pembebasan sandera oleh Hamas.Raksasa pelayaran Maersk memberi tahu pelanggannya bahwa gangguan pengiriman di Laut Merah dapat berlanjut hingga paruh kedua 2024. Serangan berulang kali oleh militan Houthi, yang berbasis di Yaman dan bersekutu dengan Iran, telah memaksa Maersk untuk menunda pelayaran melalui Laut Merah.Minyak mentah berjangka telah berulang kali menguat dalam beberapa bulan terakhir karena ketegangan di Timur Tengah, namun kemudian menyerah pada kenaikan tersebut di tengah kekhawatiran terlalu banyak pasokan di pasar karena penurunan permintaan.Adapun, minyak mentah WTI dan Brent masing-masing menguat 3,76 persen dan 3,02 persen dalam seminggu terakhir, karena perang antara Israel dan Hamas di Gaza berkobar tanpa adanya gencatan senjata. Minyak mentah AS dan patokan global naik 6,96 persen dan 5,92 persen untuk tahun ini.