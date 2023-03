Harga Emas Dunia Kinclong Dipoles Kenaikan Suku Bunga The Fed

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Penguatan dapat terjadi setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dan mengisyaratkan satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini.

Meskipun Ketua Federal Reserve Jerome Powell menolak ekspektasi pasar akan penurunan suku bunga tahun ini, pasar berfokus pada penyesuaian The Fed yang kurang hawkish terhadap pernyataan tersebut, yang menunjukkan bank sentral akan segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga.

Sistem perbankan AS

"Saya belum mempertimbangkan atau mendiskusikan apapun yang berkaitan dengan asuransi selimut atau jaminan simpanan," kata Yellen.



Data ekonomi yang dirilis beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan rumah baru AS naik 1,1 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 640 ribu unit pada Februari, level tertinggi sejak Agustus. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun 1.000 menjadi 191 ribu dalam pekan yang berakhir 18 Maret.

Sedangkan perak untuk pengiriman Mei naik sebanyak 47 sen atau 2,06 persen menjadi USD23,256 per ons. Sementara itu platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD5,90 atau 0,60 persen menjadi USD992,90 per ons.

Mengutip Xinhua, Jumat, 24 Maret 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman April naik USD46,30 atau 2,37 persen menjadi USD1.995,90 per ons. Emas berjangka menetap di level penyelesaian tertinggi sejak 10 Maret 2022.Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan selama dengar pendapat di hadapan subkomite Senat, regulator AS tidak ingin memberikan asuransi simpanan 'selimut' untuk menstabilkan sistem perbankan AS tanpa bekerja sama dengan anggota parlemen. Kemudian kepala pemberi pinjaman AS yang baru saja gagal harus dimintai pertanggungjawaban.