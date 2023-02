Aktivitas Bisnis AS Pulih, Eh Wall Street Malah Merosot Tajam

Aktivitas bisnis meningkat





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Koreksi saham teknologi

(SAW)

New York: Wall Street merosot tajam dan membukukan kinerja hari terburuknya tahun ini pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Investor menafsirkan rebound dalam aktivitas bisnis AS pada Februari berarti suku bunga harus tetap lebih tinggi lebih lama untuk mengendalikan inflasi. Indeks Dow Jones Industrial Average turun tajam 697,10 poin atau 2,06 persen menjadi 33.129,59. Indeks S&P 500 merosot 81,75 poin atau 2,0 persen menjadi 3.997,34. Indeks Komposit Nasdaq merosot 294,97 poin atau 2,5 persen menjadi 11.492,3.Untuk S&P 500 dan Komposit Nasdaq, ini adalah sesi ketiga berturut-turut ditutup lebih rendah, sementara penurunan Dow Jones menghapus kenaikannya untuk 2023. Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor konsumer non-primer merosot 3,3 persen memimpin kerugian.Penurunan terjadi setelah Indeks Pembelian Manajer (PMI) manufaktur S&P Global, yang mencerminkan aktivitas bisnis di Amerika Serikat, kembali berekspansi untuk pertama kalinya dalam delapan bulan pada Februari. Pembacaan 50,2, naik dari 46,8 pada Januari, didukung oleh sektor jasa yang kuat, menurut sebuah survei.Laporan tersebut menambah banyaknya data ekonomi baru-baru ini yang telah melukiskan gambaran ekonomi yang tangguh, yang terus bekerja dengan latar belakang beberapa kenaikan suku bunga oleh bank sentral pada 2022 yang bertujuan untuk menekan inflasi.Dengan inflasi yang masih jauh dari target Fed 2,0 persen, dan ekonomi mempertahankan sebagian besar kekuatannya, pelaku pasar uang telah merevisi naik perkiraan suku bunga dana Fed memuncak-saat ini di 5,35 persen pada Juli dan bertahan di dekat level tersebut sepanjang tahun."Hari ini, realisasinya adalah bahwa Fed tidak main-main tentang (suku bunga) lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, dan faktanya mungkin sedikit lebih tinggi untuk sedikit lebih lama," kata Kepala Investasi di BMO Family Office Carol Schleif dikutip dari Antara, Rabu, 22 Februari 2023.Saham AS memiliki awal yang optimis untuk tahun ini setelah penampilan tahunan terburuk mereka dalam lebih dari satu dekade pada 2022, karena investor berharap siklus kenaikan suku bunga bank sentral mendekati akhir. Kepositifan seperti itu membuat pasar ekuitas rentan terhadap kemunduran, ketika data merusak ekspektasi tersebut."Pasar terus mencari perubahan arah dovish, dan mereka tidak akan mendapatkannya," kata Schleif.Investor akan melihat risalah yang merinci diskusi pada pertemuan kebijakan terakhir Fed, yang dijadwalkan pada Rabu, untuk petunjuk lebih lanjut tentang sikap bank sentral terhadap suku bunga.Di antara mereka yang terkena penurunan yang meluas pada Selasa, 21 Februari 2023, adalah saham-saham teknologi besar, dengan Tesla Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, dan Alphabet-induk Google Inc semuanya jatuh antara 2,1 persen dan 5,3 persen.Saham teknologi tertekan dengan kenaikan obligasi Pemerintah AS 10-tahun mencapai level tertinggi baru dalam tiga bulan. Imbal hasil yang lebih tinggi biasanya membebani saham pertumbuhan, yang valuasinya cenderung didasarkan pada keuntungan masa depan yang didiskon besar-besaran karena suku bunga semakin tinggi.Di tempat lain, Home Depot Inc merosot 7,1 persen ke level terendah tiga bulan setelah jaringan toko perbaikan rumah domestik nomor satu itu memperingatkan melemahnya permintaan dan mengeluarkan perkiraan laba suram untuk 2023.Saingannya yang lebih kecil, Lowe's Cos Inc anjlok 5,1 persen jelang rilis laporan keuangannya minggu depan.Walmart memperkirakan pendapatan setahun penuh di bawah perkiraan dan melukiskan gambaran suram inflasi makanan yang lebih panas dari perkiraan menekan margin keuntungan. Namun, saham pengecer terbesar di dunia itu naik 0,6 persen.Volume perdagangan di bursa AS mencapai 11 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,62 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.