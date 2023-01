Kurs Dolar AS Ambruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) turun tajam pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pasar bereaksi terhadap data ekonomi yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama , turun 1,11 persen menjadi 103,8790.Mengutip Xinhua, Sabtu, 7 Januari 2023, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0647 dibandingkan dengan USD1,0530 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2098 dibandingkan dengan USD1,1918. Dolar AS dibeli 132,05 yen Jepang, lebih rendah dari 133,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Sementara itu, greenback turun menjadi 0,9276 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9360 franc Swiss. Dolar AS melemah menjadi 1,3434 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3569 dolar Kanada, dan merosot menjadi 10,5199 Kronor Swedia dibandingkan dengan 10,6791 Kronor Swedia.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Amerika Serikat menambah 223 ribu pekerjaan pada Desember, peningkatan terkecil dalam dua tahun tetapi lebih baik dari perkiraan peningkatan 200 ribu oleh para ekonom. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,5 persen dari 3,6 persen, sementara gaji per jam naik 0,3 persen.Para analis pasar berpendapat bahwa data ketenagakerjaan positif, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong Federal Reserve menjadi lebih agresif dalam pengetatan kebijakan moneternya. "Laporan data penggajian non-pertanian mendukung gagasan Fed hampir selesai menaikkan suku bunga," kata Analis OANDA Ed Moya.Sementara itu, indeks utama Wall Street bergerak menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi karena investor bereaksi positif terhadap laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) di Desember.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 700,53 poin atau 2,13 persen menjadi 33.630,61. Kemudian indeks S&P 500 bertambah 86,98 poin atau 2,28 persen menjadi 3.895,08. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 264,05 poin atau 2,56 persen menjadi 10.569,29.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow