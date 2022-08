Harga Emas Dunia Ambil Untung dari Pelemahan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Selasa waktu setempat karena dolar AS jatuh.Melansir Xinhua, Rabu, 10 Agustus 2022, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD7,1 atau 0,39 persen menjadi USD1.812,3 per ounce.Ini adalah harga penyelesaian tertinggi untuk emas sejak 29 Juni. Harga emas mendapat dukungan tambahan karena Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan produktivitas pekerja nonpertanian AS turun 4,6 persen setiap tahun pada kuartal kedua, penurunan paling tajam secara tahunan sejak 1948.Sementara itu, laporan produktivitas menunjukkan biaya tenaga kerja per unit AS meningkat 10,6 persen pada kuartal kedua, lebih buruk dari yang diharapkan.Namun demikian, Federasi Nasional Bisnis Independen melaporkan Indeks Optimisme Bisnis Kecil naik ke 89,9 di Juli dari 89,5 di bulan sebelumnya, sedikit membatasi pertumbuhan emas.Investor juga menunggu rilis indeks harga konsumen, pengukuran utama inflasi lainnya, pada Rabu.Di sisi lain, harga perak untuk pengiriman September turun 13,2 sen atau 0,64 persen menjadi USD20,482 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD5,4 atau 0,58 persen menjadi USD933 per ounce.