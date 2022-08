Ekspektasi Inflasi Memuncak, Dolar AS Tumbang

Baca juga: The Fed Klaim Hampir Selesai Memerangi Inflasi Terpanas di AS

New York: Kurs dolar AS turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat karena ekspektasi luas dari inflasi AS yang lebih lemah.Melansir Xinhua, Rabu, 10 Agustus 2022, indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,06 persen pada 106,3750 pada akhir perdagangan.Sebuah catatan oleh penyedia solusi valuta asing Monex USA, dolar AS melemah pada Selasa pagi dengan keyakinan di seluruh pasar, inflasi mungkin telah mencapai puncaknya.Amerika Serikat dijadwalkan untuk merilis indeks harga konsumen Juli pada Rabu pagi. Indikatornya diperkirakan akan mengalami penurunan yang jelas dalam hal ekspansi tahun-ke-tahun dan bulan-ke-bulan.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi 1,0208 dolar dari 1,0190 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,2070 dolar dari 1,2072 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6956 dolar dari 0,6980 dolar.Dolar AS dibeli 135,17 yen Jepang, lebih tinggi dari 134,86 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9540 franc Swiss dari 0,9561 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2891 dolar Kanada dari 1,2863 dolar Kanada.