Wall Street Positif, Indeks S&P500 dan Nasdaq Naik

Pergerakan bursa global bervariasi

(SAW)

New York: Bursa saham Wall Street bergerak dengan cenderung menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks unggulan S&P500 masih bergerak pada level di atas 5.000.Dikutip dari Investing.com, Sabtu, 10 Februari 2024, Indeks komposit S&P500 naik 0,57 persen ke level 5.026. Indeks komposit Nasdaq naik 1,25 persen menjadi 15.990. Kemudian indeks komposit Dow Jones Industrial Average (DJIA) melemah 0,14 persen ke level 38.671.Saham-saham yang mengalami kenaikan adalah Applied Materials Inc, First Solar Inc, Lam Research Corp, dan KLA Corp. Kemudian saham Expedia Group Inc, Take-Two Interactive Software Inc, Moderna Inc, dan Norwegian Cruise Line Holdings Ltd melemah.Saham-saham teknologi seperti Intel Corp, Microsoft Corp, IBM dan Honeywell menguat. Saham Walt Disney Co melemah 1,945 persen.Sementara itu indeks Stoxx 600 pan-Eropa untuk sementara ditutup 0,08 persen lebih rendah, mengakhiri pergerakan terbatas minggu kedua berturut-turut. Saham teknologi menguat 1,2 persen. Sementara saham sektor makanan dan minuman turun 1,5 persen.Inflasi Jerman turun pada Januari menjadi 3,1 persen yang merupakan tanda positif bagi perekonomian terbesar di Eropa, data baru dari kantor statistik federal menunjukkan pada perdagangan Jumat.Di Asia-Pasifik, Nikkei Jepang mencapai level tertinggi baru dalam 34 tahun pada perdagangan Jumat, sementara sebagian besar pasar tutup seluruhnya atau sebagian untuk liburan Tahun Baru Imlek.Nikkei 225 menembus angka 37 ribu untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, naik 0,4 persen, sedangkan Topix datar. Di Amerika Serikat, saham-saham AS menguat setelah S&P 500 melewati angka bersejarah 5.000 untuk pertama kalinya selama perdagangan intraday.Sebuah laporan dari Bank of America (BofA) yang mengutip data dari EPFR menjelaskan para investor membuang saham-saham AS dan real estat serta membeli saham-saham Tiongkok dalam sepekan hingga Rabu. Dia mengatakan aliran dana Tiongkok kemungkinan besar didorong oleh dana publik Tiongkok.Ekuitas AS mengalami arus keluar sebesar USD15,6 miliar data hingga Rabu, terbesar sejak September 2023, dibandingkan dengan rekor arus masuk masuk ke Tiongkok sebesar USD18,8 miliar, kata BofA, dalam ringkasan mingguan aliran dana masuk dan keluar dari pasar dunia.