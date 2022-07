Wall Street Memerah, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

baca juga: Wall Street Ambruk Usai Rilis Data Pekerjaan AS

Jakarta: Bursa saham di Wall Street memerah pada penutupan perdagangan Jumat, 22 Juli 2022. Indeks Nasdaq, Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) dan S&P memerah. Data Amerika Serikat memburuk menekan laju Indeks.Dikutip dari CNBC international, Sabtu, 23 Juli 2022, Indeks DJIA turun 0,43 persen atau 137 poin dengan berada pada level 31.899. Indeks Nasdaq turun 1,87 persen atau 225 poin dengan berada pada level 11834. Kemudian Indeks S&P turun 0,93 persen atau 37 poin dengan berada pada level 3961.Verizon Com, Intel Corp serta Nike Inc turun membebani indkes DJIA. Verizon jatuh sebesar 6,7 persen. Intel Corp turun 3,4 persen. Nike turun 2,24 persen. Kenaikan saham seperti Procter & Gamble serta American Express.Indeks S&P terbebani oleh kinerja saham Seagate Technology sebesar 8,1 persen dan Meta sebesar 7,5 persen. SVB Financial Group turun paling dalam sebesar 17,15 persen.Nasdaq terbebani oleh kinerja saham Lucid Group, Meta, Datadog serta Alphabet. Tercatat saham-saham tersebut anjlok sebesar 8,38 persen, 7,5 persen, 7,35 persen serta 5,8 persen.Data ekonomi seperti Indeks manajer pembelian (PMI) sektor jasa-jasa S&P Global AS turun menjadi 47 pada Juli dari 52,7 pada Juni.PMI sektor manufaktur AS berada di 52,3 pada Juli, turun dari 52,7 pada Juni, menandakan perbaikan yang lemah dalam kondisi operasi di seluruh sektor manufaktur AS.Saat Wall Street turun harga emas naik. Tampak bahwa kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, bertambah USD 14 atau 0,82 persen menjadi ditutup pada USD 1.727,40 per ounce. Emas memecahkan lima penurunan mingguan berturut-turut dan naik 1,4 persen minggu ini.