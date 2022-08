2 Persepsi Investor terhadap Hasil Data Inflasi AS

Baca juga: The Fed Klaim Hampir Selesai Memerangi Inflasi Terpanas di AS

Jakarta: Investor akan dihadapkan dua persepsi terhadap hasil data inflasi Amerika Serikat (AS). Beberapa indikator diperkirakan akan mengalami penurunan yang jelas dalam hal ekspansi tahun-ke-tahun dan bulan-ke-bulan.Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Maximilianus Nico Demus mengatakan, ketika inflasi mengalami penurunan artinya sebuah kemenangan bagi bank sentral AS, The Fed. Sikap The Fed selanjutnya akan menjadi perhatian investor dan pelaku pasar modal."Akan ada dua persepsi yang akan diperhatikan oleh pelaku pasar dan investor," sebutnya dalam riset, Rabu, 10 Agustus 2022.Pertama, The Fed akan mulai mengurangi tingkat besaran dan kecepatan kenaikan tingkat suku bunganya, sehingga tentu menjaga daya tarik investasi kedepannya. Kedua, The Fed tidak akan segan lagi untuk menaikkan tingkat suku bunga, karena perekonomian sudah jauh lebih kuat dalam menghadapi kenaikan tingkat suku bunga."Apapun yang dipilih oleh The Fed nanti, akan menjadi sebuah gambaran besar bagi arah pasar selanjutnya," ucapnya.Sebelumnya, Presiden The Fed San Francisco Mary Daly mengatakan Federal Reserve hampir selesai dalam memerangi inflasi terpanas dalam empat dekade di AS. Adapun para pejabat bank sentral AS menyatakan berkomitmen penuh untuk mencapai stabilitas harga."Kami telah membuat awal yang baik, dan saya merasa sangat senang dengan apa yang kami capai pada saat ini, tetapi inflasi terlalu tinggi," kata Daly, dilansir dari The Business Times, Senin, 8 Agustus 2022."Kami masih teguh dan sepenuhnya bersatu untuk mencapai stabilitas harga, yang tidak berarti inflasi 9,1 persen. Itu berarti sesuatu yang mendekati inflasi dua persen. Jadi perjalanan masih panjang," jelasnya.