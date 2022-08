The Fed Klaim Hampir Selesai Memerangi Inflasi Terpanas di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Francisco: Presiden The Fed San Francisco Mary Daly mengatakan Federal Reserve hampir selesai dalam memerangi inflasi terpanas dalam empat dekade di Amerika Serikat (AS) . Adapun para pejabat bank sentral AS menyatakan berkomitmen penuh untuk mencapai stabilitas harga."Kami telah membuat awal yang baik, dan saya merasa sangat senang dengan apa yang kami capai pada saat ini, tetapi inflasi terlalu tinggi," kata Daly, dilansir dari The Business Times, Senin, 8 Agustus 2022."Kami masih teguh dan sepenuhnya bersatu untuk mencapai stabilitas harga, yang tidak berarti inflasi 9,1 persen. Itu berarti sesuatu yang mendekati inflasi dua persen. Jadi perjalanan masih panjang," tambahnya.Pejabat The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin minggu lalu untuk bulan kedua berturut-turut. Hal itu merupakan kenaikan berturut-turut paling agresif dalam lebih dari satu generasi untuk menjinakkan inflasi.Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan para pejabat dapat melakukan hal yang sama lagi pada pertemuan mereka berikutnya di September -tergantung pada pembacaan dari ekonomi antara sekarang dan nanti- meskipun mereka akan melambat di beberapa titik di masa depan. The Fed selanjutnya bertemu 20-21 September.Daly, yang bukan pemilih di komite penetapan kebijakan tahun ini, mengatakan The Fed harus memenuhi komitmen untuk terus menaikkan suku bunga. "Terlalu dini untuk melepas semua itu dan mengatakan pekerjaan sudah selesai," ucapnya."Saya juga berpikir kita telah mengalami inflasi yang tinggi ini untuk sementara waktu, dan benar-benar terlalu yakin kita telah memecahkan masalah," tambah Daly.Sementara itu, Presiden The Fed Chicago Charles Evans berharap suku bunga bisa mencapai 3,5 persen pada akhir tahun -yang akan melibatkan peningkatan setengah poin pada pertemuan September dan 25 basis poin masing-masing pada November dan Desember- adalah masih wajar."Saya pikir ada cukup waktu untuk bermain sehingga 50 adalah penilaian yang masuk akal, tetapi 75 juga bisa baik-baik saja pada pertemuan September. Saya ragu lebih banyak yang akan dipanggil pada pertemuan itu," pungkas Evans.