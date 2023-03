Inflasi Argentina Tembus 100%, Ini Deretan Negara dengan Inflasi Tertinggi di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(ANN)

Jakarta: Argentina tercatat sebagai negara yang mencatatkan tingkat inflasi tertinggi dunia per Februari 2023.Pemerintah Argentina mengumumkan inflasi tahunannya tembus 100 persen, lebih tinggi dari hiperinflasi yang terjadi pada tiga dekade lalu.Badan Pusat Statistik Argentina (INDEC) mencatat inflasi tahunan per Februari 2023 sebesar 102,5 persen. Sementara inflasi bulanan per Februari sebesar 6,6 persen atau meningkat 13,1 persen sejak awal tahun.Setelah Argentina, negara mana saja yang tengah mencatatkan inflasi tertinggi saat ini?Melansir laman Trading Economics, Senin, 20 Maret 2023 berikut negara-negara yang tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi per Februari 2023:Turki merupakan negara kedua yang mencatatkan tingkat inflasi tahunan tertinggi setelah Argentina yaitu sebesar 55,18 persen per Februari 2023. Meski demikian, tingkat inflasi ini sudah turun dari sebelumnya yang sebesar 57,68 persen.Inflasi pangan di Turki pada Februari juga telah mencatatkan penurunan dari 71 persen menjadi 69,3 persen.Negara selanjutnya yang tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi adalah Rusia. Rusia mencatatkan tingkat inflasi tahunan sebesar 11 persen pada Februari 2023, turun dibandingkan sebelumnya yang sebesar 11,8 persen.Sedangkan untuk inflasi bulanan tercatat juga mengalami penurunan dari 0,8 persen menjadi 0,5 persen.Inggris mencatatkan tingkat inflasi tertinggi keempat. Tingkat inflasi tahunan Inggris sebesar 10,1 persen pada Januari, meningkat dibandingkan sebelumnya yang sebesar 10,5 persen.Kemudian, Italia juga mencatatkan sebagai salah satu negara dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dunia, yaitu sebesar 9,1 persen per Februari 2023. Meski demikian tingkat inflasi ini sudah turun dibandingkan sebelumnya yang sebesar 10 persen.Namun masih perlu dicermati tingkat inflasi pangan di Italia masih cenderung tinggi yaitu 13,5 persen pada Februari 2023, naik tipis dari sebelumnya yang sebesar 12,6 persen.Jerman juga menjadi salah satu negara maju di Eropa yang memiliki tingkat inflasi tertinggi pada Februari 2023. Inflasi tahunan per Februari 2023 sebesar 8,7 persen sama dengan Januari 2023. Inflasi pangan di Jerman pada Februari 2023 juga tercatat masih mengalami kenaikan dari 20,2 persen bulan sebelumnya menjadi 21,8 persen.