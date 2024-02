Emas Dunia Masih Berkilau

suku bunga The Fed

Jakarta: Emas dunia alami kenaikan pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas masih menguat dan belum menunjukan tanda-tanda melemah.Dikutip dari Investing.com, emas dunia acuan XAU/USD naik 0,44 persen dengan berada pada level USD2.013 per ons dengan berada pada level Sabtu, 17 Februari 2024. Emas dunia sudah naik 9,15 persen dalam setahun.Ahli Strategi Pasar Senior di RJO Futures Bob Haberkorn menuturkan emas sempat diperdagangkan lebih rendah karena panasnya data Consumer Price Index (CPI)."Akan sulit bagi emas untuk naik karena sebagian dari kenaikannya ke angka USD2.000 per ons adalah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang akan dilakukan lebih cepat,” kata Bob dikutip dari CNBC International, Sabtu, 17 Februari 2024.Katalis bagi tren penurunan harga emas adalah keyakinan The Fed mungkin tidak dapat menurunkan suku bunga dalam waktu dekat.Data terkini menunjukkan harga konsumen AS naik lebih dari perkiraan pada bulan Januari, yaitu kenaikan tahunan sebesar 3,1 persen, di atas perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan sebesar 2,9 persen.Producer Price Index (PPI) mencapai sebesar 0,9 persen atau diatas prediksi analis sebesar 0,6 persen. Kenaikan diatas ekspetasi ini mensyaratkan inflasi yang masih tinggi sehingga suku bunga tinggi masih diperlukan.Para pedagang sekarang memperkirakan tiga kali penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada tahun 2024, turun dari empat basis poin, sejalan dengan “dot plot” The Fed yang dirilis pada bulan Desember. Bank sentral AS mungkin menunggu hingga Juni sebelum memangkas suku bunga.Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas batangan. Investor sekarang akan fokus pada data penjualan ritel dan indeks harga produsen AS yang akan dirilis masing-masing pada hari Kamis dan Jumat. Setidaknya lima pejabat Fed akan berbicara minggu ini.