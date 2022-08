Rebound! Harga Minyak Dunia Sentuh USD91/Barel

Baca juga: Dow Jones Melesat 535 Poin karena Inflasi AS Melandai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

New York: Harga minyak dunia AS menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal ini karena penurunan signifikan stok bensin AS dari minggu ke minggu untuk pekan yang berakhir 5 Agustus.Melansir Xinhua, Kamis, 11 Agustus 2022, meskipun stok minyak mentah komersial AS tumbuh 5,5 juta barel pekan lalu, stok bensin di Amerika Serikat menunjukkan penurunan dalam lima juta barel.West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September naik USD1,43 atau 1,58 persen menjadi USD91,93 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Oktober naik USD1,09 atau 1,13 persen menjadi USD97,40 per barel di London ICE Futures Exchange.Menurut data yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi Energi AS (EIA), hal ini menunjukkan ketahanan berkelanjutan dalam permintaan bensin.Laporan EIA menyebutkan, kilang minyak AS beroperasi pada 94,3 persen dari kapasitas operasional mereka minggu lalu, lebih tinggi dari 91 persen pada minggu sebelumnya."Sebuah rebound besar dari permintaan bensin tersirat minggu lalu mungkin memberikan beberapa kenyamanan bagi mereka yang khawatir tentang kehancuran permintaan potensial," ujar analis minyak utama, Amerika, untuk Kpler, Matt Smith.