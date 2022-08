Dow Jones Melesat 535 Poin karena Inflasi AS Melandai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

New York: Saham-saham di bursa AS, Wall Street , mencatat pertumbuhan substansial pada Rabu dengan inflasi AS yang lebih lemah pada Juli.Melansir Xinhua, Kamis, 11 Agustus 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik 535,10 poin atau 1,63 persen menjadi 33.309,51. Indeks S&P 500 naik 87,77 poin atau 2,13 persen menjadi 4.210,24. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 360,87 poin atau 2,89 persen menjadi 12.854,80.Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau. Penguatan ini dipimpin oleh pertumbuhan perbedaan konsumen 2,88 persen dan kenaikan material 2,87 persen.Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS, indeks harga konsumen (CPI) AS pada Juli tetap tidak berubah dari pada Juni. Sementara konsensus pasar memperkirakan 0,2 persen dari ekspansi bulan ke bulan. Indeks mencatat 1,3 persen pertumbuhan bulan ke bulan di Juni.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) pada Juli melonjak 8,5 persen dari tahun lalu. Namun demikian, angka inflasi ini turun dari level tertinggi baru empat dekade bulan sebelumnya.Sentimen pasar tetap pada level tinggi selama sesi perdagangan. Namun demikian, indeks utama melihat fluktuasi yang sempit. Terlepas dari pelonggaran angka CPI AS, inflasi masih jauh di atas target dua persen Federal Reserve, kata UBS menjelang rilis data."Selama inflasi tetap jauh di atas dua persen dan The Fed ingin mendinginkan ekonomi, pasar menghadapi hambatan," kata Kepala investasi di UBS Global Wealth Management, Mark Haefele.