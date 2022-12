Khawatir Pelancong Tiongkok Sebar Virus Covid, Harga Minyak Merosot

Baca juga: Ekspor Minyak Mentah Arab Saudi Tembus Level Tertinggi di Oktober

(ANN)

New York: Harga minyak turun untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah prospek permintaan yang tidak pasti karena lebih banyak negara mempertimbangkan pelancong Tiongkok terinfeksi covid-19 dan menyebar di negara pengimpor minyak terbesar itu.Melansir Antara, Jumat, 30 Desember 2022, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari terpangkas 56 sen atau 0,7 persen, menjadi USD78,4 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara untuk harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari merosot USD1 atau 1,2 persen, menjadi USD82,26 per barel di London ICE Futures Exchange.Pemerintah Tiongkok menghapus kebijakan pembatasan atas pandemi, namun lonjakan infeksi di Negeri Tirai Bambu itu mendorong aturan perjalanan yang lebih ketat bagi pengunjung Tiongkok di beberapa negara.Inggris sedang meninjau apakah akan memberlakukan pembatasan pada orang yang datang dari Tiongkok. Sedangkan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Taiwan telah memberlakukan pengujian pada kedatangan dari negara tersebut."Minyak mentah tertatih-tatih menjelang akhir tahun dalam perdagangan yang tipis, tidak terinspirasi oleh pencabutan pembatasan covid di Tiongkok di tengah meroketnya kasus, dengan sedikit penguatan atau penurunan minyak mentah dalam laporan EIA hari ini," kata Analis Minyak Utama Kpler, Matt Smith.Berdasarkan Badan Informasi Energi AS (EIA) juga menyatakan persediaan minyak mentah AS meningkat secara tak terduga minggu lalu karena impor naik dan ekspor turun.Meskipun meningkatnya stok minyak mentah itu mengejutkan, laporan itu juga menunjukan penguatan permintaan minyak tersirat yang mengakibatkan penarikan besar produk olahan, kata Analis Bank Swiss UBS Giovanni Staunovo.Kedua kontrak minyak turun lebih dari dua persen di awal sesi, tetapi mengurangi kerugian karena dolar AS tergelincir. Dolar yang lebih lemah membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.