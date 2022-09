Harga Minyak Dunia Bervariasi Usai OPEC+ Pangkas Produksi

New York: Harga minyak dunia ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), sehari setelah produsen utama mengumumkan pengurangan produksi moderat. Sejauh ini harga masih berada di level tinggi dan belum ada tanda menurun tajam.Mengutip Xinhua, Rabu, 7 September 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik satu sen menjadi USD86,88 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun sebanyak USD2,91 menjadi ditutup pada USD92,83 per barel di London ICE Futures Exchange.Penguatan dolar AS terus menghadirkan angin sakal. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,35 persen menjadi 110,2140 pada akhir perdagangan Selasa. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.