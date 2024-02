Saham AS Raup Banyak Cuan di Hari Valentine

Indeks S&P bakal terus menguat

(HUS)

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan di Hari Valentine (Kamis WIB). Wall Street memulihkan beberapa kerugian signifikan yang dialami pada sesi sebelumnya.Melansir Xinhua, Kamis, 15 Februari 2024, indeks Dow Jones Industrial Average naik 151,52 poin atau 0,40 persen menjadi 38.424,27. Sementara indeks S&P 500 bertambah 47,45 poin atau 0,96 persen menjadi 5.000,62. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq meningkat 203,55 poin atau 1,30 persen menjadi 15.859,15.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan industri dan jasa komunikasi memimpin kenaikan dengan masing-masing naik 1,67 persen dan 1,42 persen. Sementara itu, kelompok bahan pokok konsumen dan energi memimpin penurunan dengan masing-masing turun 0,19 persen dan 0,17 persen.Imbal hasil Treasury AS turun setelah melonjak pada hari sebelumnya di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lama.Bank sentral telah menaikkan suku bunga utamanya ke tingkat tertinggi sejak 2001, yang bertujuan untuk memperlambat perekonomian secara keseluruhan untuk mengatasi inflasi yang terus-menerus tinggi.Imbal hasil pada obligasi Treasury 10-tahun turun menjadi 4,25 persen pada Rabu waktu setempat dari 4,32 persen pada akhir Selasa. Meski mengalami penurunan, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan level awal bulan sebesar 3,85 persen.Societe Generale mengatakan S&P 500 masih bisa melonjak sebesar 25 persen lagi untuk mencapai tingkat 'kegembiraan irasional' yang memicu gelembung teknologi pada 1990-an."Dengan menerapkan puncak matematika gelembung (teknologi, media telekomunikasi) pada Nasdaq-100, S&P 500 harus mencapai level 6.250 untuk mencapai tingkat kegembiraan irasional yang sama," tulis analis Manish Kabra dan Alain Bokobza dalam sebuah catatan.Pada saham individu, saham Uber melonjak setelah mengumumkan pembelian kembali senilai USD7 miliar, menandai langkah perdananya untuk menyalurkan dana kepada pemegang saham.Sementara itu, pesaingnya, Lyft, menyaksikan kenaikan harga saham yang signifikan setelah laporan pendapatannya, meskipun lonjakan ini tertahan karena para eksekutif perusahaan mengakui kesalahan administrasi yang menyebabkan pernyataan panduan margin yang berlebihan.Nvidia (NVDA) naik sekitar 2,5 persen, mengamankan posisi sebagai perusahaan paling berharga ketiga di AS, melampaui Alphabet."Pasar sudah jenuh beli (overbought) berdasarkan berbagai pembacaan, namun saat ini belum berada pada kondisi jenuh jual (oversold). Menurut pendapat saya, masih ada beberapa kerentanan dalam jangka pendek untuk beberapa tindakan korektif, namun saya yakin kita tidak akan berada dalam kondisi jenuh beli menuju penurunan lebih dari 10 persen," terang Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA."Saya pikir ini adalah kemunduran yang lebih korektif yang diperlukan sebelum kita dapat melanjutkan kenaikan," jelas Sam Stovall menambahkan.