Harga Minyak Dunia Menguat

New York: Harga minyak mentah berjangka membukukan pertumbuhan yang solid pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), berkat penarik dari sisi pasokan. Meski demikian, para investor terus memantau sejumlah data termasuk permintaan minyak Mengutip Xinhua, Kamis, 22 Juni 2023, minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik USD1,34 atau 1,88 persen menjadi USD72,53 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah USD1,22 atau 1,61 persen menjadi USD77,12 per barel di London ICE Futures Exchange.Prospek ketatnya pasokan jagung dan etanol di Amerika Serikat berarti permintaan minyak akan meningkat karena jagung digunakan untuk memproduksi etanol, yang dicampur dengan bahan bakar fosil.Amerika Serikat hanya memiliki 55 persen jagung dalam kondisi baik hingga sangat baik pada Minggu, turun dari 61 persen pada minggu sebelumnya, yang mencerminkan dampak kekeringan, menurut laporan mingguan Departemen Pertanian AS yang dikeluarkan. Harga jagung berjangka di Chicago Board of Trade tumbuh substansial pada Selasa dan Rabu.Selain itu, paket sanksi ke-11 Uni Eropa terhadap Rusia diperkirakan semakin membatasi ekspor minyak Rusia. "Jika sanksi baru oleh anggota UE diterapkan, pasokan minyak akan berkurang 250 ribu barel per hari," Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.