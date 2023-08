Dow Jones Merosot Satu Persen

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Ini dipicu tingginya penjualan ritel Amerika Serikat (AS).Melansir Investing.com, Rabu, 16 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, merosot 361,24 poin atau sekitar 1,02 persen menjadi 34.946,39.Sementara indeks S&P 500 melemah 51,86 poin atau sekitar 1,16 persen menjadi 4.437,86. Sedangkan indeks komposit Nasdaq turun 157,28 poin atau sekitar 1,14 persen menjadi 13.631,05.Seluruh 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di teritori negatif, dengan indeks sektor energi mengalami penurunan tertajam akibat merosotnya harga minyak dunia. Indeks sektor perbankan S&P 500 anjlok 2,75 persen, sedangkan indeks perbankan regional KBW terjun 3,4 persen.Saham JP Morgan Chase, Bank of America, dan Wells Fargo masing-masing turun 2,5 persen, 3,2 persen, dan 2,3 persen setelah agensi pemeringkat Fitch dikabarkan akan memangkas peringkat beberapa bank di AS.Laporan yang dirilis Departemen Perdagangan AS menunjukkan penjualan ritel meningkat 0,7 persen bulan lalu, melampaui ekspektasi peningkatan 0,4 persen. Tingginya penjualan ritel mengindikasikan masih solidnya perekonomian AS dan menimbulkan kekhawatiran tertundanya pemangkasan suku bunga Federal Reserve.Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange turun seiring menguatnya nilai tukar dolar AS. Harga emas untuk pengiriman September 2023 turun 0,6 persen menjadi USD1.932,90 per ons. Indeks dolar AS naik 0,02 persen menjadi 103,21.Di sisi lain, bursa saham Eropa melemah, dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,9 persen, seiring merosotnya saham barang mewah.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, turun 117,51 poin atau sekitar 1,57 persen menjadi 7.389,64. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, melemah 136,97 poin atau sekitar 0,86 persen menjadi 15.767,28.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, merosot 87,80 poin atau sekitar 0,93 persen menjadi 9.341,80. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, melorot 81,14 poin atau sekitar 1,10 persen menjadi 7.267,70.Nilai tukar poundsterling menguat 0,16 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2705 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound menguat 0,16 persen menjadi 1,1655 euro per pound.