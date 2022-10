Harga Minyak Anjlok karena Tiongkok Perluas Pembatasan Covid-19

baca juga: Harga Minyak di Asia Kembali Tembus Level Tertinggi





New York: Harga minyak merosot sekitar satu persen pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah importir minyak mentah utama Tiongkok memperluas pembatasan Covid-19. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember tergelincir USD1,19 atau 1,2 persen, menjadi menetap di USD95,77 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Desember jatuh USD1,18 atau 1,3 persen, menjadi ditutup di USD87,90 per barel. Untuk minggu ini, minyak mentah Brent naik sekitar 2,0 persen dan WTI naik sekitar 3,0 persen. Bensin berjangka AS turun sekitar 3,0 persen, sementara solar berjangka AS naik sekitar 5,0 persen ke level tertinggi sejak pertengahan Juni."Kota-kota di Tiongkok meningkatkan pembatasan Covid-19 dengan menutup gedung dan mengunci distrik setelah Tiongkok mencatat 1.506 infeksi Covid-19 baru pada 27 Oktober," kata Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, naik dari 1.264 kasus baru sehari sebelumnya dikutip dari Antara, Sabtu, 29 Oktober 2022.Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan Tiongkok melambat menjadi 3,2 persen tahun ini, turun 1,2 poin dari proyeksi April, setelah naik 8,1 persen pada 2021."Sulit untuk membuat alasan untuk rebound dalam pembelian minyak mentah Tiongkok mengingat latar belakang ketidakpastian atas kebijakan nol-Covid-19," kata analis PVM Oil, Stephen Brennock.PetroChina mengatakan permintaan Tiongkok untuk bahan bakar olahan dan gas alam ditetapkan untuk tumbuh tahun-ke-tahun di kuartal keempat seiring dengan pemulihan ekonomi yang diharapkan karena Beijing meluncurkan lebih banyak kebijakan stimulus. Kekuatan ekonomi di dua ekonomi utama membatasi kerugian minyak.Data menunjukkan rebound kuat dalam produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal ketiga, menunjukkan ketahanan di ekonomi dan konsumen minyak terbesar di dunia itu.Ekonomi Jerman juga tumbuh secara tak terduga pada kuartal ketiga, data menunjukkan ketika ekonomi terbesar Eropa itu membuat resesi tersudut meskipun inflasi tinggi dan kekhawatiran pasokan energi menjelang larangan Eropa terhadap impor minyak mentah Rusia."Pasar tetap waspada terhadap tenggat waktu yang akan datang untuk pembelian minyak mentah Rusia di Eropa sebelum sanksi dimulai pada 5 Desember," kata Analis ANZ Research dalam sebuah catatan.Raksasa minyak dan gas global termasuk Exxon Mobil, Chevron dan Equinor membukukan laba kuartal ketiga yang besar, memicu kritik dari kelompok konsumen di Amerika Serikat dan Eropa. Presiden AS Joe Biden telah mengatakan kepada perusahaan-perusahaan minyak bahwa mereka tidak berbuat cukup untuk menurunkan biaya energi.Menurut perusahaan jasa energi Baker Hughes Co, rig minyak dan gas alam AS turun minggu ini, tetapi pada Oktober tidak ada kenaikan bulanan pertama sejak Juli.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) kemungkinan akan mempertahankan pandangannya bahwa permintaan minyak dunia akan meningkat selama satu dekade lagi.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id