Usai Naik Beruntun 2 Hari, Harga Minyak Dunia Malah Loyo

New York: Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Kamis waktu setempat. Kondisi ini menghentikan kenaikan beruntun dua hari.Melansir Xinhua, Jumat, 26 Agustus 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober kehilangan USD2,37 atau 2,5 persen menjadi USD92,52 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman Oktober turun USD1,88 atau 1,9 persen menjadi USD99,34 per barel di London ICE Futures Exchange.Pedagang mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan nuklir Iran, yang dapat membawa minyak Iran ke pasar.Sementara itu, pelaku minyak menilai prospek pengurangan produksi dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+.Menteri energi Arab Saudi mengindikasikan awal pekan ini ada keterputusan antara harga berjangka dan fundamental. OPEC+ memiliki sarana untuk menghadapi tantangan pasar termasuk memotong produksi kapan saja dan dalam bentuk yang berbeda.Di sisi lain, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,19 persen menjadi 108,4670.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 0,9973 dolar AS dari 0,9965 dolar di sesi sebelumnya. Poundsterling Inggris naik menjadi 1,1828 dolar AS dari 1,1788 dolar di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6978 dolar AS dari 0,6906 dolar AS.Dolar AS dibeli 136,46 yen Jepang, lebih rendah dari 137,09 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9635 franc Swiss dari 0,9670 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2937 dolar Kanada dari 1,2976 dolar Kanada.Ketua Fed Jerome Powell diperkirakan akan berbicara pada Jumat di simposium Jackson Hole bank sentral. Pedagang akan memperhatikannya untuk mencari petunjuk tentang jalur suku bunga Fed di masa depan."Kami pikir prospek masih terlalu tidak pasti bagi The Fed untuk mengambil kebijakan, karena tren yang menggembirakan baru-baru ini dalam data mungkin tidak dapat dipertahankan dalam jangka menengah," ujar Kepala Investasi di UBS Global Wealth Management Mark Haefele, dalam sebuah analisis.