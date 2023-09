Berjaya 8 Pekan Nonstop, Dolar AS Tangguh!

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Alasan dolar AS menguat

(AHL)

New York: Nilai tukar dolar AS hampir datar terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Namun dolar AS mencatat kenaikan selama delapan minggu berturut-turut di tengah ketahanan pasar konsumen dan tenaga kerja AS.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis 0,03 persen menjadi 105,0866 pada akhir perdagangan, membukukan kenaikan delapan minggu berturut-turut, yang merupakan kenaikan terpanjang sejak 2014."Minggu ini pasar sedikit lebih gelisah dari biasanya dalam beberapa hal dan hal ini memperkuat dolar," kata Direktur valas di perusahaan konsultan Klarity FX di San Francisco, Amo Sahota, dilansir Antara, Sabtu, 9 September 2023.Dia mengutip berlanjutnya eskalasi perselisihan antara AS dan Tiongkok mengenai pembatasan iPhone, yang telah menempatkan Apple dalam sorotan. Ada juga narasi, katanya, Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama karena perjuangan melawan inflasi masih berlangsung.Para analis dan investor percaya data ekonomi positif dari Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan ketahanan perekonomian, telah membantu meningkatkan nilai dolar."Kami tetap bersikap positif terhadap dolar AS dalam jangka pendek meskipun menganggapnya dinilai terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan data zona euro yang lebih lemah dan, secara lebih luas, pandangan kami pasar memperkirakan pemotongan suku bunga The Fed pada 2024 adalah berlebihan," jelas analis Bank of America dalam sebuah laporan.Di zona euro pada Jumat, indeks harga konsumen (IHK) Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, tetap tidak berubah pada Agustus untuk bulan ketiga berturut-turut.Secara tahunan, IHK Jerman dipastikan berada pada angka 6,1 persen tahun ke tahun, turun sedikit dari 6,2 persen, sementara IHK inti tetap tidak berubah pada angka 5,5 persen tahun ke tahun. Harga pangan dan energi naik namun terdapat sedikit kabar baik karena inflasi jasa-jasa turun menjadi 5,1 persen dari 5,2 persen pada Juli.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0698 dolar AS dari 1,0695 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,2453 dolar AS dari 1,2470 dolar AS.Dolar AS dibeli 147,8240 yen Jepang, lebih tinggi dari 147,1700 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,8933 franc Swiss dari 0,8928 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3643 dolar Kanada dari 1,3682 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 11,1251 krona Swedia dari 11,1429 krona Swedia.