Pesona Emas Dunia Kembali Pudar, Ini Biang Keroknya

Mengutip Xinhua, Kamis, 9 Maret 2023, perak untuk pengiriman Mei turun sebanyak 4,80 sen atau 0,24 persen menjadi USD20,151 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD4,30 atau 0,46 persen menjadi USD940,60 per ons.



Powell bersaksi kepada Komite Perbankan Senat, meningkatkan kemungkinan laju kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Dalam kesaksiannya kepada panel Jasa Keuangan DPR, Powell mengindikasikan bahwa bank sentral belum membuat keputusan mengenai ukuran potensi kenaikan suku bunga pada pertemuan akhir Maret. Baca: Daftar 10 Negara G20 dengan Inflasi Terendah, Tiongkok Jawaranya!

Data ekonomi yang dirilis Rabu beragam. The Automated Data Processing Inc. melaporkan bahwa pekerjaan sektor swasta AS meningkat sebesar 242 ribu pekerjaan pada Februari. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan lowongan kerja AS turun dari 11,2 juta pada Desember menjadi 10,8 juta pada Januari, tetap tinggi menurut standar historis.

Wall Street variatif





Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 58,06 poin atau 0,18 persen menjadi 32.798,4. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 5,64 poin atau 0,14 persen menjadi 3.992,01. Indeks Komposit Nasdaq naik 45,67 poin atau 0,40 persen menjadi 11.576,0.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor real estat dan teknologi masing-masing naik 1,32 persen dan 0,84 persen, melampaui sektor lainnya. Sektor energi turun 1,02 persen, kelompok dengan kinerja terburuk. Investor melihat hari kedua kesaksian kebijakan moneter setengah tahunan Powell kepada Kongres AS. Di sisi lain, indeks utama bursa saham Wall Street berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), mencoba untuk pulih dari aksi jual sesi sebelumnya. Sebelumnya, pasar modal Amerika Serikat (AS) terguncang akibat pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang berencana menaikkan suku bunga signifikan.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 58,06 poin atau 0,18 persen menjadi 32.798,4. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 5,64 poin atau 0,14 persen menjadi 3.992,01. Indeks Komposit Nasdaq naik 45,67 poin atau 0,40 persen menjadi 11.576,0.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor real estat dan teknologi masing-masing naik 1,32 persen dan 0,84 persen, melampaui sektor lainnya. Sektor energi turun 1,02 persen, kelompok dengan kinerja terburuk. Investor melihat hari kedua kesaksian kebijakan moneter setengah tahunan Powell kepada Kongres AS.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(ABD)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), dengan Ketua Federal Reserve Jerome Powell melanjutkan kesaksiannya kepada Kongres AS . Kontrak emas teraktif untuk pengiriman April turun USD1,40 atau 0,08 persen menjadi USD1.818,60 per ons.