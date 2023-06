Fed Masih Buka Peluang Kenaikan Suku Bunga Lagi

baca juga: The Fed Hentikan Kenaikan Suku Bunga





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Washington: The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada Rabu, 14 Juni 2023. Namun mengisyaratkan biaya pinjaman kemungkinan akan naik setengah poin persentase lagi pada akhir tahun ini karena bank sentral AS bereaksi terhadap penguatan. Suku bunga tetap ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan risiko ekonomi -dengan perjuangan yang masih belum terselesaikan dalam mengendalikan inflasi-, sehingga menjaga kisaran target (suku bunga) tetap stabil. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengatakan dalam pernyataannya, hal ini memungkinkan komite untuk menilai informasi tambahan dan implikasinya terhadap kebijakan moneter."Kenaikan suku bunga lebih lanjut akan memperhitungkan pengetatan kumulatif kebijakan moneter, kelambanan yang memengaruhi kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi dan inflasi, serta perkembangan ekonomi dan keuangan," kata The Fed, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 15 Juni 2023.Ketua Fed Jerome Powell menambahkan hampir semua pejabat Fed berharap lebih banyak kenaikan suku bunga tahun ini. Dia mencatat, meskipun para pejabat belum memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan suku bunga pada pertemuan mendatang, pertemuan FOMC Juli adalah pertemuan langsung yang dapat membawa kenaikan suku bunga lagi.Proyeksi baru The Fed, menambahkan kecenderungan hawkish pada keputusan suku bunga, menunjukkan pembuat kebijakan di median melihat suku bunga acuan semalam naik dari kisaran 5,00-5,25 persen saat ini menjadi kisaran 5,50-5,75 persen pada akhir tahun. Separuh dari 18 pejabat Fed sepakat pada level itu, dengan tiga di antaranya melihat tingkat kebijakan bergerak lebih tinggi termasuk satu pejabat yang melihatnya naik di atas enam persen.Dua pejabat Fed melihat suku bunga tetap di tempatnya, dan empat pejabat melihat satu tambahan kenaikan seperempat poin persentase yang mungkin sesuai. Pembuat kebijakan, bagaimanapun, mengantisipasi penurunan suku bunga 100 basis poin pada 2024, bersamaan dengan penurunan inflasi yang cepat.Prospek suku bunga dan proyeksi cenderung mengarahkan investor untuk mengharapkan dimulainya kembali kenaikan suku bunga seperempat poin persentase yang dimulai pada pertemuan kebijakan berikutnya di Juli. Menurut Powell dimungkinkan karena Fed menetapkan pertemuan kebijakan suku bunga demi pertemuan.Saham AS jatuh setelah keputusan The Fed. Pedagang kontrak berjangka mencerminkan sekitar 75 persen kemungkinan kenaikan suku bunga lain pada bulan depan, dengan kemungkinan adanya penurunan suku bunga pada akhir tahun."Tampaknya anggota FOMC menjadi lebih hawkish sejak pertemuan terakhir, dan saya pikir itu mengejutkan investor," kata Kepala Strategi Investasi di SFRA Research, Sam Stovall.Keputusan itu mematahkan serangkaian 10 kenaikan suku bunga berturut-turut karena Fed menanggapi wabah inflasi terburuk dalam 40 tahun dengan serangkaian langkah kebijakan agresif yang sesuai, termasuk empat kenaikan besar tiga perempat poin persentase tahun lalu. Tingkat kebijakan bank sentral, yang memengaruhi biaya pinjaman rumah tangga dan bisnis di seluruh perekonomian, naik lima poin persentase penuh dari permulaan siklus pengetatan pada Maret 2022, mencapai tingkat tertinggi sejak sebelum dimulainya resesi 2007-2009.