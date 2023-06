Wall Street Menghijau saat Tekanan Inflasi AS Mereda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat ( AS ) terpantau menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu terjadi setelah data inflasi Mei menambah optimisme investor Federal Reserve akan melewatkan kenaikan suku bunga pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB).Mengutip Xinhua, Rabu, 14 Juni 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 145,79 poin atau 0,43 persen menjadi 34.212,12. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 30,08 poin atau 0,69 persen menjadi 4.369,01. Indeks Komposit Nasdaq naik 111,40 poin atau 0,83 persen menjadi 13.573,32.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor material dan industri memimpin kenaikan dan naik masing-masing 2,33 persen serta 1,16 persen. Sedangkan utilitas melawan tren dengan kehilangan 0,06 persen.Saham AS naik setelah data inflasi baru menunjukkan tekanan harga mereda pada Mei, memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk menahan diri dari menaikkan suku bunga. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencapai tertinggi baru 13 bulan.Indeks harga konsumen (CPI) AS membukukan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar empat persen di Mei, level terendah sejak Maret 2021, menurut data yang dikeluarkan Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Indeks inflasi utama menunjukkan ekspansi bulan ke bulan sebesar 0,1 persen di Mei, lebih rendah dari perkiraan konsensus 0,2 persen dan 0,4 persen di April.Pertumbuhan tahun-ke-tahun dari CPI inti, tidak termasuk makanan dan energi, turun menjadi 5,3 persen di Mei dari 5,5 persen di bulan sebelumnya, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Sementara itu, IHK inti mencatat pertumbuhan 0,4 persen bulan ke bulan untuk bulan ketiga berturut-turut di Mei.Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya mengungkapkan laporan inflasi yang mendingin memicu pasar bullish ini karena Fed seharusnya tidak memiliki masalah melewatkan kenaikan suku bunga. Wall Street menjadi sedikit berharap di sini bahwa lompatan Juni The Fed pada akhirnya bisa menjadi jeda Juli."Penahanan Juni adalah kesepakatan yang sudah selesai dan keputusan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) Juli seharusnya menjadi lemparan koin karena proses disinflasi kemungkinan akan berlanjut, tetapi tanda-tanda kekakuan tetap ada," pungkas Moya.