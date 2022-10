Wall Street Memerah, Kinerja Saham Teknologi Jadi Beban

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks saham Wall Street memerah pada penutupan perdagangan kemarin (Selasa pagi WIB). Bursa saham memerah karena sentimen suku bunga The Fed menekan laju saham teknologi yang sebagian besar di bursa Nasdaq. Indeks saham S&P 500 melemah 0,75 persen ke level 3.612. Indeks saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) melemah 0,32 persen ke level 29.202. Kemudian indeks saham Nasdaq melemah 1,04 persen dengan berada pada level 10.542.Saham Pinduoduo Inc, PayPal Holding, Microsoft, Intel Corp jatuh cukup keras. Masing-masing jatuh sebanyak 8,3 persen, 6,2 persen, 2,13 persen, dan 2,02 persen. Kejatuhan saham teknologi diimbangi dengan saham Moderna Inc, Merck & Co, Kraft Heinz dan Netflix yang naik tipis.Wakil Ketua Fed Lael Brainard mengatakan ekonomi mulai merasakan kebijakan moneter yang lebih ketat, meskipun beban penuh dari kenaikan suku bunga bank sentral tidak akan terlihat selama berbulan-bulan.Komentar Brainard mengikuti pernyataan Presiden Fed Chicago Charles Evans bahwa ada konsensus kuat di The Fed untuk menaikkan target suku bunga kebijakan menjadi sekitar 4,5 persen pada Maret dan mempertahankannya di sana.Mitra di Again Capital LLC di New York John Kilduff mengatakan ada lebih banyak malapetaka dari upaya memerangi inflasi yang dilakukan bank sentral di seluruh dunia."Karena mereka tidak begitu yakin mereka memiliki inflasi yang terkendali, dan itulah permainan makro yang membebani minyak," jelas dia dikutip dari Antara, Selasa, 11 Oktober 2022.Data IBES menunjukan laba beberapa emiten di Paman Sam pada kuartal III akan turun dalam beberapa pekan terakhir. Perkiraan laba perusahaan S&P 500 naik 4,1 persen ketimbang kenaikan 11,1 persen pada awal Juli 2022.