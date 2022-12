Kekhawatiran Resesi Meningkat, Dow Jones Terkikis 760 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(AHL)

New York: Indeks utama Wall Street turun tajam pada perdagangan Kamis waktu setempat. Meningkatnya kekhawatiran pengetatan kebijakan Federal Reserve dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.Melansir Xinhua, Jumat, 16 Desember 2022, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 764,13 poin atau 2,25 persen menjadi 33.202,22. Indeks S&P 500 turun 99,57 poin atau 2,49 persen menjadi 3.895,75. Indeks Komposit Nasdaq jatuh 360,36 poin atau 3,23 persen menjadi 10.810,53.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan layanan komunikasi dan teknologi memimpin penurunan masing-masing turun 3,84 persen dan 3,78 persen.Kemunduran terjadi karena pesan hawkish dari The Fed memicu kekhawatiran atas potensi resesi AS. The Fed pada Rabu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, menetapkan kisaran target untuk tingkat dana federal menjadi 4,25 persen hingga 4,5 persen, level tertinggi dalam 15 tahun.Pada konferensi pers setelah pengumuman itu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral masih memiliki beberapa cara untuk pergi.Proyeksi ekonomi The Fed yang diperbarui menunjukkan pembuat kebijakan melihat suku bunga acuan naik ke tingkat rata-rata 5,1 persen pada 2023, di atas perkiraan 4,6 persen pada September.Sementara itu, The Fed menguraikan perkiraan yang lebih pesimis untuk pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tahun depan dan 2024.Hal lainnya yang juga membebani pasar adalah laporan penjualan ritel yang mengecewakan. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS turun 0,6 persen pada November, menunjukkan inflasi berdampak pada konsumen. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan penurunan 0,3 persen.