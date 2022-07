Yellen Desak G20 Tetapkan Pagu Harga untuk Minyak Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Badung: Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen bakal mendesak negara-negara anggota G20 yang menghadiri pertemuan ke-3 FMCBG di Bali pada 15-16 Juli, menetapkan pagu harga (price cap) untuk minyak Rusia.Menurut Yellen, langkah itu dapat menghambat aliran dana Rusia untuk menjalankan agresinya di Ukraina.Namun tidak hanya itu, menurut Menteri Keuangan AS itu, saat jumpa pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis, 14 Juli 2022, penetapan pagu harga dapat menjadi cara mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS tetapi juga dunia.Walaupun demikian, saat ditanya mengenai berapa nilai yang diusulkan oleh AS untuk pagu harga minyak Rusia, Yellen mengaku belum memutuskan itu. "Sejauh ini, kami belum memutuskan berapa nilai yang pantas. Belum ada keputusan terkait itu," kata dia, dilansir Antara, Jumat, 15 Juli 2022.Sementara itu, terkait strategi AS mengantisipasi penolakan dari anggota G20 seperti Tiongkok dan India, Yellen menjawab usulan pagu harga itu untuk kebaikan bersama."Saya tentunya berharap Tiongkok dan India menempatkan usulan ini untuk kenaikan mereka, terutama (karena penetapan pagu harga) maka mereka dapat menekan harga minyak yang diimpor dari Rusia," kata Yellen.Namun, apabila Tiongkok dan India tidak mendukung usulan AS itu, Yellen meyakini anggota G20 lainnya bakal melihat itu sebagai cara mengantisipasi dampak berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS dan negara barat.Ia kembali menegaskan kebijakan itu sejatinya untuk meringankan beban warga dunia, yang saat ini menghadapi kenaikan harga minyak, termasuk di antaranya di Tiongkok dan India."(Kebijakan itu dapat) mencegah kenaikan harga minyak dunia dan menjaga harga minyak tetap terjangkau," kata Menkeu AS.Sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 bakal memulai pertemuan ke-3 FMCBG di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Jumat, 15 Juli 2022. Pertemuan itu bakal berlangsung sampai Sabtu, 16 Juli 2022.Meski demikian, acara utama Finance Track G20 itu telah didahului oleh pertemuan ke-3 Deputi Bidang Keuangan dan Deputi Bank Sentral (FCBD) pada 13-14 Juli 2022. Sementara itu, rangkaian acara sampingan (side event) yang menjadi bagian dari Pertemuan Ke-3 FMCBG dan FCBD telah berlangsung sejak 11 Juli 2022.Ragam side event seperti seminar dan diskusi panel itu digelar oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sebagai bentuk pengayaan isu-isu yang menjadi agenda prioritas pada pertemuan ke-3 FMCBG dan FCBD G20.