Menkeu AS Tolak Kedatangan Rusia di Presidensi G20 Indonesia, Kalau Ukraina?

Bali: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menolak kedatangan perwakilan Rusia di Presidensi G20 Indonesia . Yellen menyebut, AS berkomitmen untuk tak menerima Rusia imbas perang yang dilakukan negara tersebut. Sebaliknya, AS justru menerima kedatangan Ukraina."Perwakilan dari rezim Putin tidak memiliki tempat di forum ini. Kami berdiri teguh dengan rakyat Ukraina, dan saya berharap dapat menyambut menteri keuangan Ukraina untuk pertemuan G20 ini besok," kata dia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Kamis, 14 Juli 2022.Sejak awal perang, ia menyebut, pasukan Rusia terus melakukan penghancuran yang tak terbayangkan, terutama di wilayah timur Ukraina . AS menegaskan tindakan Rusia bukanlah tindakan pemerintah yang menjunjung tinggi norma dan hukum internasional.Yellen menceritakan, kedatangan AS ke Indonesia akan berupaya mendorong seluruh negara untuk membantu orang lain di seluruh dunia yang terkena dampak perang Rusia . Hal ini termasuk upaya mengatasi kerawanan pangan dan desain kebijakan batas harga minyak Rusia. Pembatasan harga minyak Rusia adalah salah satu alat kami yang paling ampuh untuk mengatasi rasa sakit yang dirasakan orang Amerika dan keluarga di seluruh dunia di pompa bensin dan toko kelontong saat ini," ungkapnya.Ia menambahkan, pembatasan harga minyak Rusia akan mengurangi pendapatan negara tersebut. Yellen mengungkapkan, AS membangun sanksi bersejarah yang diterapkan sehingga membuat Rusia lebih sulit untuk mengobarkan perang ini ataupun menumbuhkan ekonominya."Ini juga akan membantu menjaga pasokan minyak global, membantu menekan harga konsumen di Amerika dan global pada saat harga energi melonjak. Keamanan energi adalah elemen kunci dari agenda kebijakan luar negeri Presiden Biden yang berfokus pada pekerja, bisnis, dan konsumen Amerika," pungkas dia.