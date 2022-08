Wall Street Menghijau, NASDAQ Naik Paling Kencang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebagian besar bursa saham di Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan kemarin, Senin, 15 Agustus 2022. Indeks utama di Amerika Serikat (AS) seperti NASDAQ, S&P 500 dan Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) menguat.Melansir CNBC International, Selasa, 16 Agustus 2022, indeks NASDAQ menguat 0,62 persen ke level 13.128. Kemudian indeks DJIA naik 0,45 persen. Lalu indeks S&P 500 naik 0,40 persen.Kenaikan Indeks saham Nasdaq didukung oleh saham IIlumina Inc, Gilead Sciences dan Pinduoduo Inc. Ketiga saham ini naik masing-masing sebesar 8,76 persen, 5,16 persen dan 4,77 persen.Kemudian Indeks saham DJIA ditopang oleh kenaikan saham Visa Inc, Walt Disney.co dan Procter & Gamble. Ketiga saham itu masing-masing naik sebesar 2,4 persen, 2,2 persen, dan 1,2 persen.Sementara itu saham yang mengalami penurunan adalah Warner Bros, Schulmberger dan Haliburton. Masing-masing alami koreksi sebesar empat persen, 3,7 persen, dan 3,6 persen.Kejatuhan saham Schumblerger dan Haliburton karena harga minyak dunia yang semakin terkoreksi. Harga minyak WTI untuk kontrak September 2022 sudah berada pada level USD88 per barel. Harga minyak acuan WTI sudah terkoreksi dari level tertngginya di USD100 per barel.