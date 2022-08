Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Naik 424,38 Poin

Baca juga: Emas Dunia Berkilau Imbas Terperosoknya Dolar AS

(HUS)

New York: Wall Street lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena tanda-tanda inflasi mungkin telah mencapai puncaknya pada Juli. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan investor karena pasar bullish dapat berlangsung serta mendorong S&P 500 dan Nasdaq membukukan kenaikan minggu keempat berturut-turut. Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 424,38 poin atau 1,27 persen menjadi 33.761,05. Indeks S&P 500 menguat 72,88 poin atau 1,73 persen menjadi 4.280,15. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 267,27 poin atau 2,09 persen menjadi 13.047,19.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, bersama dengan semikonduktor, kapitalisasi kecil dan transportasi Dow. Untuk minggu ini, indeks S&P 500 bertambah 3,25 persen, Dow naik 2,92 persen, dan Nasdaq naik 3,8 persen.Indeks S&P 500 melonjak 17,7 persen dari level terendah pada pertengahan Juni, dengan kenaikan terbaru datang dari data minggu ini yang menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen yang lebih lambat dari perkiraan dan penurunan mengejutkan pada harga produsen bulan lalu.S&P 500 melintasi level teknis yang diawasi ketat di 4.231 poin, menunjukkan indeks acuan telah memulihkan setengah kerugiannya sejak jatuh dari puncak sepanjang masa pada Januari. Sebuah retracement 50 persen untuk beberapa sinyal pasar bullish."Ini benar-benar hanya angka, tetapi tentu saja membuat investor merasa lebih baik , setidaknya mereka yang membeli di dekat (level) bagian bawah," kata Kepala Strategi Investasi Inverness Counsel Tim Ghriskey di New York."Saya belum akan menyatakan kemenangan atas pasar bearish ini. Kemungkinan masih ada beberapa berita buruk di luar sana. Tapi ada peluang yang sangat bagus kita telah melihat dasarnya," tambah dia.Ketika S&P 500 dan Nasdaq membukukan kenaikan mingguan terpanjang sejak November, analis mencatat Federal Reserve masih memiliki pekerjaan yang terhenti karena berusaha untuk menjinakkan inflasi dengan secara agresif menaikkan suku bunga tanpa memicu resesi."Pasar pasti mendapat berita bagus minggu ini tentang inflasi ," kata Direktur Pelaksana Strategi Investasi dan Alokasi Aset SLC Management Dec Mullarkey di Boston."Sebuah putaran kemenangan dalam beberapa hal sudah beres, tapi itu bukan 'misi tercapai' dengan cara apapun. Ini masih sangat lambat di depan."Inflasi pada akhir tahun mungkin melambat menjadi 7,0 persen atau sedikit lebih rendah, tetapi mendapatkan inflasi inti di bawah 4,0 persen, yang merupakan dua kali lipat dari target Fed, akan lebih sulit daripada yang diantisipasi pasar, kata Mullarkey.Pedagang menilai Fed kurang hawkish, dengan dana Fed berjangka menunjukkan peluang 55,5 persen dari pembuat kebijakan Fed untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin ketika mereka bertemu pada September, bukan 75 basis poin.Juga mendorong optimisme adalah data yang menunjukkan sentimen konsumen AS meningkat lebih lanjut pada Agustus dari rekor terendah musim panas ini dan prospek inflasi jangka pendek rumah tangga AS mereda lagi karena melemahnya harga bensin.Setelah awal yang sulit untuk tahun ini, pendapatan kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan dari Corporate America telah mendukung sentimen optimis untuk ekuitas AS. Sektor perbankan naik 1,4 persen, memperpanjang reli mereka selama enam minggu berturut-turut.Volume transaksi di Bursa AS mencapai 9,99 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,04 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.