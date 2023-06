Emas Dunia Bersinar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena imbal hasil obligasi treasury AS turun. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD5 atau 0,25 persen menjadi USD1.982,10 per ons.Mengutip Xinhua, Kamis, 1 Juni 2023, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 34,80 sen atau 1,50 persen menjadi USD23,587 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD22,90 atau 2,24 persen menjadi USD999 per ons. Emas membukukan penurunan bulanan sebesar 1,8 persen di Mei.Data ekonomi yang dirilis beragam. Indikator MNI melaporkan bahwa Chicago Business Barometer, juga dikenal sebagai Chicago PMI, turun 8,2 poin indeks menjadi 40,4 di Mei, bertahan di bawah ambang batas 50 yang menunjukkan wilayah kontraksi selama sembilan bulan berturut-turut. Ekonom memperkirakan pembacaan 47,3.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa pemberi kerja AS membukukan 10,1 juta lowongan pekerjaan di April, naik dari 9,7 juta di Maret dan terbesar sejak Januari.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pelemahan terjadi karena investor menunggu pemungutan suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengenai kesepakatan plafon utang untuk mencegah potensi gagal bayar.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 134,51 poin atau 0,41 persen menjadi 32.908,27. Indeks S&P 500 turun 25,69 poin atau 0,61 persen menjadi 4.179,83. Indeks Komposit Nasdaq merosot 82,14 poin atau 0,63 persen menjadi 12.935,28.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir merah, dengan sektor energi dan industri memimpin pelemahan dengan penurunan masing-masing 1,88 persen dan 1,4 persen. Sementara itu, sektor utilitas dan kesehatan memimpin penguatan dengan naik masing-masing 0,96 persen dan 0,85 persen.Saham AS jatuh pada Rabu waktu setempat karena investor mengamati dengan cermat debat plafon utang federal. DPR AS memberikan suara 241-187 untuk mengambil langkah prosedural yang diperlukan untuk mempertimbangkan tindakan tersebut, membuka jalan menuju pemungutan suara terakhir di lantai.