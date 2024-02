Harga Minyak Dunia Melejit Gara-gara Tensi Timur Tengah Memanas Lagi

Negosiasi gencatan senjata berjalan alot

(HUS)

Houston: Harga minyak dunia mengalami kenaikan pada perdagangan Senin (Selasa WIB), dipicu meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.Seperti dilansir Investing.com, Selasa, 6 Februari 2024, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret 2024 naik 50 sen atau sekitar 0,7 persen menjadi USD72,78 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2024 meningkat 66 sen atau sekitar 0,9 persen menjadi USD78,22 per barel di London ICE Futures Exchange.Perkembangan negosiasi gencatan senjata antara Israel dan kelompok militer Hamas berjalan dengan lamban, tidak sesuai harapan. Kondisi tersebut mencuatkan kekhawatiran berlarutnya ketegangan di Timur Tengah Selain ketegangan di Timur Tengah, harga minyak dunia juga terpengaruh berlanjutnya pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Dua drone militer Ukraina menyerang kilang minyak terbesar di Rusia akhir pekan lalu.